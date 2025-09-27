Zé Felipe prestigia show de Ana Castela em Jaguariúna, antes de viajarem juntos

Eles não se desgrudam mais! Depois que o portal LeoDias noticiou com exclusividade que Zé Felipe e Ana Castela embarcarão juntos em uma viagem, o cantor chegou a Jaguariúna, interior de São Paulo, na noite de sexta-feira (26/9), para prestigiar o show da Boiadeira.

O ex-marido de Virginia foi direto para o camarim da artista. Ana, embaixadora do evento, se apresenta pela quarta vez consecutiva. Em meio a rumores de um possível romance entre os dois, o portal adiantou que Ana vai viajar com Zé Felipe e sua família para o Pantanal.

A programação começa após a passagem deles por Jaguariúna, onde Ana se apresenta. Depois do show, o casal segue para Goiânia, ponto de partida de uma nova etapa em grupo.

Essa aproximação não é novidade mais. Recentemente, Ana gravou um clipe com Zé e também esteve junto com Leonardo em um encontro marcado por muito “modão”. Nos últimos dias, o suposto casal ainda participou de uma rodada de jogos entre amigos na casa da Boiadeira, registrando e compartilhando os momentos nas redes sociais.

Os dois estão cada vez mais próximos, o que vem alimentando rumores de um relacionamento nas redes. Apesar da intimidade, a dupla segue aparecendo lado a lado, sempre frisando que “não há nada além de amizade”.