27/09/2025
Universo POP
Zé Felipe prestigia show de Ana Castela em Jaguariúna, antes de viajarem juntos

Escrito por Portal Leo Dias
ze-felipe-prestigia-show-de-ana-castela-em-jaguariuna,-antes-de-viajarem-juntos

Eles não se desgrudam mais! Depois que o portal LeoDias noticiou com exclusividade que Zé Felipe e Ana Castela embarcarão juntos em uma viagem, o cantor chegou a Jaguariúna, interior de São Paulo, na noite de sexta-feira (26/9), para prestigiar o show da Boiadeira.

O ex-marido de Virginia foi direto para o camarim da artista. Ana, embaixadora do evento, se apresenta pela quarta vez consecutiva. Em meio a rumores de um possível romance entre os dois, o portal adiantou que Ana vai viajar com Zé Felipe e sua família para o Pantanal.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @conceitosertanejo
Zé Felipe prestigia show de Ana Castela em Jaguariúna, antes de viajarem juntos-Reprodução: Instagram @conceitosertanejo
Reprodução: Instagram @conceitosertanejo
Zé Felipe prestigia show de Ana Castela em Jaguariúna, antes de viajarem juntos-Reprodução: Instagram @conceitosertanejo
Reprodução: Instagram/@zefelipe
Zé Felipe compartilhou um vídeo em estilo “boomerang” de Ana Castela em seus stories no Instagram e alimentou mais rumoresReprodução: Instagram/@zefelipe
Divulgação
Ana Castela e Zé Felipe para o clipe de “Roça em Mim”Divulgação
Reprodução: Instagram/@zefelipe
Lá vem pedrada! Zé Felipe e Ana Castela prometem hit em nova publicaçãoReprodução: Instagram/@zefelipe
Reprodução: Instagram
Ana Castela, Leonardo e Zé FelipeReprodução: Instagram

A programação começa após a passagem deles por Jaguariúna, onde Ana se apresenta. Depois do show, o casal segue para Goiânia, ponto de partida de uma nova etapa em grupo.

Essa aproximação não é novidade mais. Recentemente, Ana gravou um clipe com Zé e também esteve junto com Leonardo em um encontro marcado por muito “modão”. Nos últimos dias, o suposto casal ainda participou de uma rodada de jogos entre amigos na casa da Boiadeira, registrando e compartilhando os momentos nas redes sociais.

Os dois estão cada vez mais próximos, o que vem alimentando rumores de um relacionamento nas redes. Apesar da intimidade, a dupla segue aparecendo lado a lado, sempre frisando que “não há nada além de amizade”.

