Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, 27, publicou a primeira foto de mãos dadas com a cantora Ana Castela, 27, em suas redes sociais nesta segunda-feira (29).

Os dois estão viajando com a família do cantor: Leonardo, 62, e Poliana Rocha, 48, para pescar em rios do Pantanal. Apesar de não terem assumido o relacionamento, eles vêm mostrando cenas juntinhos incluindo na casa um do outro e em shows.