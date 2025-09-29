Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, 27, publicou a primeira foto de mãos dadas com a cantora Ana Castela, 27, em suas redes sociais nesta segunda-feira (29).
Os dois estão viajando com a família do cantor: Leonardo, 62, e Poliana Rocha, 48, para pescar em rios do Pantanal. Apesar de não terem assumido o relacionamento, eles vêm mostrando cenas juntinhos incluindo na casa um do outro e em shows.
Ana Castela e Zé Felipe estão envolvidos em boatos de estarem em um relacionamento após ele se divorciar da influenciadora Virginia Fonseca, 26.
Os dois não assumiram oficialmente um relacionamento, mas o carinho entre os dois ficou ainda mais óbvio durante um show em Aparecida de Goiânia, em Goiás, neste sábado (27).
No dia seguinte, Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, fez uma publicação em que escreveu uma reflexão sobre a vida do filho. No texto desejou felicidade a Zé Felipe e Virginia na nova jornada após o divórcio e disse que estará sempre ao lado dele.
No dia 17 de setembro, o cantor Leonardo publicou uma foto ao lado de Ana Castela, com a legenda “visita do dia”. Ana também compartilhou a foto, e disse: “Fazendo uma propaganda de graça pra Cabaré”.
“Amo vocês”, comentou o cantor, com um emoji de coração vermelho.