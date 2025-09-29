29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela

Cantores estão viajando pelo Pantanal pescando com a família do músico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O cantor Zé Felipe, 27, publicou a primeira foto de mãos dadas com a cantora Ana Castela, 27, em suas redes sociais nesta segunda-feira (29).

Os dois estão viajando com a família do cantor: Leonardo, 62, e Poliana Rocha, 48, para pescar em rios do Pantanal. Apesar de não terem assumido o relacionamento, eles vêm mostrando cenas juntinhos incluindo na casa um do outro e em shows.

Ana Castela e Zé Felipe estão viajando para pescar com a família do cantor/Foto: Instagram/Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe estão envolvidos em boatos de estarem em um relacionamento após ele se divorciar da influenciadora Virginia Fonseca, 26.

Os dois não assumiram oficialmente um relacionamento, mas o carinho entre os dois ficou ainda mais óbvio durante um show em Aparecida de Goiânia, em Goiás, neste sábado (27).

No dia seguinte, Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, fez uma publicação em que escreveu uma reflexão sobre a vida do filho. No texto desejou felicidade a Zé Felipe e Virginia na nova jornada após o divórcio e disse que estará sempre ao lado dele.

No dia 17 de setembro, o cantor Leonardo publicou uma foto ao lado de Ana Castela, com a legenda “visita do dia”. Ana também compartilhou a foto, e disse: “Fazendo uma propaganda de graça pra Cabaré”.

“Amo vocês”, comentou o cantor, com um emoji de coração vermelho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost