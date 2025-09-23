Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance

Zé Felipe movimentou as redes ao publicar, nesta segunda (22/9), um registro ao lado de Ana Castela acompanhado de um emoji de coração. O clique bastou para reacender as especulações sobre um possível affair.
Como foi a noite
O encontro rolou na casa da família de Ana, em Londrina (PR).
Antes, Zé esteve com amigos da cantora em Goiânia (GO); o grupo seguiu no jatinho do cantor para o Paraná.
Convidados postaram stories mostrando a turma jogando mímica na sala, com Zé e a “Boiadeira” lado a lado.
Sinal amarelo para os fãs
Essa não é a primeira passagem de Zé por Londrina nas últimas semanas; visitas frequentes vêm sendo notadas desde o fim de agosto, inclusive um vídeo “sem querer” em que ele apareceu ao fundo.
Além da proximidade, os dois confirmaram uma nova parceria musical, o que mantém a curiosidade do público nas alturas.
O que se sabe (e o que não)
Status oficial: nenhum dos dois confirmou namoro; tratam o momento com discrição.
Colaboração artística: faixa conjunta está prevista “para breve”.
Fonte: Metrópoles
