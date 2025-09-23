23/09/2025
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance

Cantor postou foto com coração; encontro ocorreu em Londrina após escala com amigos em Goiânia

Zé Felipe movimentou as redes ao publicar, nesta segunda (22/9), um registro ao lado de Ana Castela acompanhado de um emoji de coração. O clique bastou para reacender as especulações sobre um possível affair.

Instagram/Reprodução

Como foi a noite

  • O encontro rolou na casa da família de Ana, em Londrina (PR).

  • Antes, Zé esteve com amigos da cantora em Goiânia (GO); o grupo seguiu no jatinho do cantor para o Paraná.

  • Convidados postaram stories mostrando a turma jogando mímica na sala, com Zé e a “Boiadeira” lado a lado.

Sinal amarelo para os fãs

  • Essa não é a primeira passagem de Zé por Londrina nas últimas semanas; visitas frequentes vêm sendo notadas desde o fim de agosto, inclusive um vídeo “sem querer” em que ele apareceu ao fundo.

  • Além da proximidade, os dois confirmaram uma nova parceria musical, o que mantém a curiosidade do público nas alturas.

O que se sabe (e o que não)

  • Status oficial: nenhum dos dois confirmou namoro; tratam o momento com discrição.

  • Colaboração artística: faixa conjunta está prevista “para breve”.

Fonte: Metrópoles
