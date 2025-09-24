Zelensky agradece a Lula por se posicionar a favor do cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo “posicionamento claro” em defesa do cessar-fogo na guerra contra a Rússia. A fala do ucraniano foi após um encontro dele com o presidente brasileiro na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quarta-feira (24/9), em Nova York, Estados Unidos. A reunião durou cerca de uma hora. Na saída do encontro, Zelensky afirmou que Lula se comprometeu em “fazer o melhor para trazer paz” à Ucrânia.

“O presidente brasileiro e a sua equipe deram sinais claros de que estão comprometidos principalmente com o cessar-fogo e com a paz para a Ucrânia. Lula me disse que fará o seu melhor para trazer paz para a Ucrânia e agradeço a ele pelo posicionamento claro”, disse.

Essa foi a primeira vez que Lula e Zelensky se encontram nos últimos dois anos. Os dois trocaram farpas no período, o que dificultou o encontro, que na opinião do ucraniano foi rápido.

“Tivemos um déficit de tempo, a reunião foi cerca de uma hora, acho que poderíamos ter tratado de temas bilaterais como economia e continuaremos essa conversa da próxima vez”, afirmou.