Zema critica supersalários, mas aumentou o próprio em 300%, que está entre os maiores do país

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou recentemente a busca por altos salários no setor público durante entrevista à CNN. “Se alguém quer ter um supersalário, que vá empreender, monte o negócio, fique bilionário, parabéns. Agora, nós não podemos ter carreiras no setor público para criar milionários”, declarou, em vídeo compartilhado em suas redes sociais.

Apesar das críticas, Zema se tornou o segundo governador mais bem remunerado do país, com salário de R$ 41.845,49 por mês. Ele concedeu aumento de 300% a si mesmo, ao vice-governador e aos secretários, elevando significativamente os rendimentos do alto escalão do governo de Minas Gerais.

No ranking nacional, Zema fica atrás apenas do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), que recebe R$ 46.366,19. Empatado com Zema, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), também tem salário de R$ 41.845,49. Outros estados com maiores salários incluem Mato Grosso do Sul, com Eduardo Riedel (PSDB) recebendo R$ 35.462,27, e Rondônia, com Marcos Rocha (União Brasil) ganhando R$ 35.462,22.

Os aumentos beneficiaram também o vice-governador e os secretários. O vice, Mateus Simões, passou a receber R$ 37.830,96, enquanto os secretários de estado recebem R$ 31.238,19, e os secretários-adjuntos, R$ 28.114,37.

O reajuste reflete um movimento do governo de valorização do alto escalão, mas contrasta com a posição do próprio governador sobre a criação de milionários no serviço público, reforçando o debate sobre supersalários no país.