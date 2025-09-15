Zico destaca importância da liderança dentro de campo em palestra no Acre; veja vídeo

O ex-jogador e craque do futebol brasileiro, Zico, endossou a importância da liderança dentro de campo durante palestra que será nesta segunda-feira (15), em Rio Branco. O evento, promovido pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), reuniu público interessado em gestão e esportes no Ginásio do Sesc.

Antes da palestra, Zico concedeu entrevista coletiva restrita à imprensa no auditório da Fecomércio, abordando sua trajetória no futebol e compartilhando experiências sobre liderança e tomada de decisões em campo. O evento faz parte da programação da Secretaria de Estado de Governo voltada à capacitação e desenvolvimento de líderes.

Questionado sobre onde a liderança mais falta no Brasil atualmente, dentro ou fora de campo, Zico foi enfático: “Dentro do campo. Hoje os jogadores estão muito voltados para cumprir ordens. Mas muitas vezes é preciso tomar iniciativa, mudar o que não está funcionando e buscar soluções no momento do jogo”. Segundo o ex-atleta, a decisão do jogador no calor da partida é fundamental, e não representa desrespeito ao treinador, mas sim uma forma de diálogo e adaptação estratégica.

O ídolo brasileiro comparou o futebol com esportes individuais, como tênis e Fórmula 1, nos quais o atleta enfrenta desafios diretamente e precisa tomar decisões rápidas e assertivas. “Nos esportes coletivos, tudo é treinado, mas não podemos ficar o tempo todo olhando para o treinador. O jogador precisa agir, propor mudanças e assumir responsabilidades”, destacou Zico.

Veja o vídeo: