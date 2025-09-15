Zico ministra palestra sobre liderança e desafios no esporte para mais de mil pessoas em Rio Branco

O ex-jogador Zico ministrou nesta segunda-feira (15) a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco. O evento reuniu mais de mil pessoas, entre torcedores, políticos e fãs de todas as gerações, que acompanharam de perto as experiências e reflexões do ídolo do futebol brasileiro.

Durante a palestra, Zico aborda temas relacionados à liderança, tomada de decisões e superação de desafios, compartilhando aprendizados adquiridos ao longo de sua carreira no futebol e sua experiência como atleta e treinador.

O evento contou com a presença do secretário de Estado do Governo, Luiz Calixto, secretário de esportes, Ney Amorim, da vice-governadora Mailza Assis e do governador Gladson Cameli, autoridades políticas e do esporte do Acre.

Promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), a palestra destacou o esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional e social, reunindo público de todas as idades em uma experiência inspiradora.

Veja o vídeo: