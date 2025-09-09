Zidane já sabe quando assumirá a seleção francesa. Confira data

Zinedine Zidane está próximo de voltar a trabalhar como técnico. De acordo o jornal L’Equipe, o ex-Real Madrid assumirá a França após a Copa do Mundo de 2026. Ele já está ciente que substituirá o ex-companheiro de seleção, Didier Deschamps, depois do torneio.

Para se preparar, Zidane estuda a Ligue 1 e os jogadores franceses espalhados pelo futebol mundial. Ele também anda em constante diálogo com Laurent Blanc, histórico capitão do título no Mundial de 1998 e treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.

Além disso, em festa para comemorar os 27 anos da primeira Copa do Mundo da França, no dia 12 de julho, a imprensa francesa afirmou que esse foi um dos tópicos centrais do evento. Ele reagiu positivamente às piadas feitas sobre o tema.

Zidane como treinador

Zidane está desempregado desde 2021. Ele treinou apenas o Real Madrid, em duas passagens distintas. A primeira de 2016 a 2018 e a segunda de 2019 a 2021. Foram 11 títulos no período, incluindo três Champions League consecutivas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images 2 de 4

VI Images via Getty Images 3 de 4

@zidane/Instagram/Reprodução 4 de 4

Jonathan Moscrop/Getty Images

Relembre os títulos de Zidane como técnico

Real Madrid