Zidane já sabe quando assumirá a seleção francesa. Confira data

Zinedine Zidane está próximo de voltar a trabalhar como técnico. De acordo o jornal L’Equipe, o ex-Real Madrid assumirá a França após a Copa do Mundo de 2026. Ele já está ciente que substituirá o ex-companheiro de seleção, Didier Deschamps, depois do torneio.
Para se preparar, Zidane estuda a Ligue 1 e os jogadores franceses espalhados pelo futebol mundial. Ele também anda em constante diálogo com Laurent Blanc, histórico capitão do título no Mundial de 1998 e treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.
Além disso, em festa para comemorar os 27 anos da primeira Copa do Mundo da França, no dia 12 de julho, a imprensa francesa afirmou que esse foi um dos tópicos centrais do evento. Ele reagiu positivamente às piadas feitas sobre o tema.
Zidane como treinador
Zidane está desempregado desde 2021. Ele treinou apenas o Real Madrid, em duas passagens distintas. A primeira de 2016 a 2018 e a segunda de 2019 a 2021. Foram 11 títulos no período, incluindo três Champions League consecutivas.
Relembre os títulos de Zidane como técnico
Real Madrid
- LaLiga: 2016/17 , 2019/20.
- Supercopa da Espanha: 2017, 2020.
- Liga dos Campeões da UEFA: 2015/16 , 2016/17 , 2017/18.
- Supercopa da UEFA: 2016/17, 2017/18.
- Copa do Mundo de Clubes da FIFA : 2016/17, 2017/18.