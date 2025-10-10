10/10/2025
10/10 é um portal espiritual; veja como aproveitar a energia da data

Escrito por Metrópoles
Você já ouviu falar em portais numerológicos, certo? São dias especiais em que a repetição dos números no calendário cria uma vibração energética intensa, funcionando como verdadeiros portais de conexão com o universo. É como se, por algumas horas, a energia se amplificasse, oferecendo clareza, insights e oportunidades de alinhamento com a sua jornada de vida.

O ano de 2025 vibra na frequência do número 9 — o número dos encerramentos e da conclusão de ciclos. Por conta disso, o Portal 10/10 ganha um significado ainda mais profundo.

Isso porque, além da energia do dia 10, há a influência do mês de outubro (energia 1) e do próprio ano (energia 9), formando uma combinação que convida você a olhar para trás com gratidão, encerrar de vez o que não faz mais sentido e, ao mesmo tempo, dar os primeiros passos rumo ao novo.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

