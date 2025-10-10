10-dias-de-montagem,-palco-de-carruagem-e-mais:-confira-todos-os-detalhes-da-festa-de-maria-flor

Maria Flor está prestes a completar 3 anos, e a comemoração promete ser digna de um verdadeiro conto de fadas. Inspirada em Cinderela, a festa promete celebrar o grande dia com todo o encanto da realeza. Com exclusividade ao portal LeoDias, a decoradora Tana Lobo revelou que a produção terá montagem de 10 dias, itens totalmente personalizados e até um palco em formato de carruagem.

Tana e sua irmã, Cristal Lobo, comandam a Vero Festas e são conhecidas por transformar as celebrações da família de Virginia em espetáculos. Desta vez, o desafio foi dar vida ao sonho de Flor, que escolheu a Cinderela como tema do aniversário. As decoradoras, porém, foram além: uniram referências do conto de fadas ao universo da pequena, prometendo um projeto “exclusivo, inovador e diferente”.

Maria Flor tem coleção de bolsas

Segundo Tana, o grande diferencial da festa de Maria Flor está na cenografia criada especialmente para transformar o espaço de festas em um verdadeiro “palácio digno da Cinderela”. Inspiradas no conto clássico, as decoradoras incluíram elementos icônicos do filme, como a fada madrinha, o sapatinho de cristal e até um jardim que remete ao cenário em que a princesa passeia.

A abóbora que se transforma em carruagem também ganhou destaque e será o centro do palco, de onde as atrações se apresentarão como se fizessem parte do próprio conto de fadas. Segundo a decoradora, a cenografia está repleta de detalhes. Embora já existam diversos itens prontos com o tema, muitas peças foram produzidas do zero, desde a grandiosa carruagem até as cortinas com tecidos personalizados.

De acordo com Tana, até a estampa usada na decoração foi desenvolvida especialmente para a festa. Inspirada na Cinderela, a arte foi criada à mão e combina elementos palacianos, como arabescos em estilo adamascado e rococó, com um toque lúdico e infantil, resultando em algo totalmente inédito: “Eu acho que vai trazer uma uma alegria, uma vida e uma delicadeza também ao projeto”, explicou.

Claro que, para dar conta de tantos detalhes, uma grande equipe trabalha para fazer tudo acontecer. Ao todo, serão 10 dias dedicados apenas à montagem, que inclui a construção do palco, o hall de entrada, a loja de lembrancinhas, tablados e todos os outros elementos que transformam o espaço em um verdadeiro conto de fadas: “A gente vai conseguir surpreender com uma festa à altura da princesa que é a Maria Flor”.