10-filmes-de-cachorro-para-maratonar-e-“chorar-litros”

Se tem algo que o cinema faz bem é mostrar o poder da relação entre humanos e cachorros. Do clássico Sempre ao Seu Lado às produções mais recentes da Disney e Netflix, como Caramelo, esses filmes conquistam o público pela lealdade, inocência e amor incondicional dos personagens caninos.

Não é coincidência. Segundo especialistas, histórias com cães despertam empatia, memórias afetivas e o chamado “instinto de cuidado”, que é uma resposta emocional semelhante à que temos ao ver bebês.

Os cães podem expressar afeto de diferentes formas

A relação de proximidade entre tutor e pet influencia o bem-estar de ambos

A conexão mútua ocorre através do olhar – adoção

Os animais de estimação desempenham um papel importante para a família

Pensando nisso, a coluna É o Bicho! reuniu 10 filmes de cachorro que vão emocionar, aquecer o coração e, com toda certeza, arrancar algumas lágrimas.

Sempre ao Seu Lado (2009)

Baseado em uma história real, o filme mostra a relação entre um professor e seu cão, Hachiko, que espera fielmente seu dono na estação todos os dias, mesmo após sua morte.

O longa é uma das histórias mais comoventes sobre lealdade e amor eterno, capaz de emocionar até os espectadores mais resistentes.

Marley & Eu (2008)

Com atuação de Jennifer Aniston e Owen Wilson, a história acompanha o casal John e Jenny e seu labrador Marley, um cão bagunceiro e imprevisível.

Entre aventuras e confusões, Marley ensina sobre paciência, afeto e os desafios de ter um pet. O protagonista canino conquista corações e também arranca lágrimas e risadas.

Quatro Vidas de um Cachorro (2017)

Neste longa, um cão reencarna diversas vezes para reencontrar seu antigo dono. A narrativa aborda a amizade verdadeira e o amor incondicional.

O filme acerta em cheio ao mostrar que mesmo em diferentes vidas, os laços podem permanecer fortes. É ideal para quem gosta de se emocionar e refletir ao mesmo tempo.

Meu Amigo Enzo (2019)

O filme é narrado por Enzo, um golden retriever apaixonado por corridas de carro e atento à vida do seu tutor. Com doses equilibradas de humor e emoção, aborda amizade, lealdade e o amor que só um cão pode oferecer.

Para quem assiste, consegue fazer grandes reflexões sobre como vemos o mundo por meio dos olhos dos animais.

Beethoven: O Magnífico (1992)

Uma das comédias mais famosas da Sessão da Tarde, o filme acompanha as confusões de um são-bernardo que transforma a rotina de uma família americana.

Entre bagunças e momentos de ternura, Beethoven mostra que os cães também podem ser protagonistas de histórias divertidas e emocionantes.

Red Dog – Cão Vermelho (2011)

Inspirado em fatos reais, o longa australiano conta a história de um cachorro que une uma pequena comunidade. Além de divertido, é um filme tocante sobre amizade, pertencimento e solidariedade, com um protagonista que conquista corações em cada cena.

A Caminho de Casa (2019)

Bella é separada de seu tutor e percorre centenas de quilômetros para reencontrá-lo. O filme combina aventura e emoção, e mostra a determinação e a fidelidade de um cão em sua jornada.

É uma produção perfeita para quem gosta de histórias de superação e afeto.

Togo (2019)

Produção da Disney baseada em fatos reais, mostra o heroísmo de um husky siberiano que enfrenta tempestades no Alasca para salvar vidas.

O filme destaca coragem, lealdade e companheirismo, e reforça como um cão pode mudar o destino de muitas pessoas.

Bolt – Supercão (2008)

Bolt é um cachorro de TV que acredita ter superpoderes. Ao embarcar em uma aventura pelo mundo real para salvar sua dona, ele descobre o verdadeiro significado de amizade, coragem e amor incondicional.

É uma animação que combina humor, aventura e emoção em doses equilibradas.

Lassie (2005)

O clássico border collie das telas atravessa o país para voltar para sua família. Com elementos de aventura e emoção, Lassie continua a encantar gerações com sua história de lealdade e amizade verdadeira.

Muito mais do que um filme

Filmes com cães são mais do que entretenimento, são lembretes de que o afeto genuíno e a lealdade ainda movem as relações, mesmo quando o protagonista tem quatro patas.

A amizade entre humanos e cães segue inspirando algumas das tramas mais emocionantes do cinema

E, como diria um dos personagens de Marley & Eu, “um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou bobo. Dê-lhe seu coração, e ele te dará o dele”.