10-filmes-de-cachorro-para-maratonar-e-“chorar-litros”

Se tem algo que o cinema faz bem é mostrar o poder da relação entre humanos e cachorros. Do clássico Sempre ao Seu Lado às produções mais recentes da Disney e Netflix, como Caramelo, esses filmes conquistam o público pela lealdade, inocência e amor incondicional dos personagens caninos.
Não é coincidência. Segundo especialistas, histórias com cães despertam empatia, memórias afetivas e o chamado “instinto de cuidado”, que é uma resposta emocional semelhante à que temos ao ver bebês.
Pensando nisso, a coluna É o Bicho! reuniu 10 filmes de cachorro que vão emocionar, aquecer o coração e, com toda certeza, arrancar algumas lágrimas.
Sempre ao Seu Lado (2009)
Baseado em uma história real, o filme mostra a relação entre um professor e seu cão, Hachiko, que espera fielmente seu dono na estação todos os dias, mesmo após sua morte.
O longa é uma das histórias mais comoventes sobre lealdade e amor eterno, capaz de emocionar até os espectadores mais resistentes.
Marley & Eu (2008)
Com atuação de Jennifer Aniston e Owen Wilson, a história acompanha o casal John e Jenny e seu labrador Marley, um cão bagunceiro e imprevisível.
Entre aventuras e confusões, Marley ensina sobre paciência, afeto e os desafios de ter um pet. O protagonista canino conquista corações e também arranca lágrimas e risadas.
Quatro Vidas de um Cachorro (2017)
Neste longa, um cão reencarna diversas vezes para reencontrar seu antigo dono. A narrativa aborda a amizade verdadeira e o amor incondicional.
O filme acerta em cheio ao mostrar que mesmo em diferentes vidas, os laços podem permanecer fortes. É ideal para quem gosta de se emocionar e refletir ao mesmo tempo.
Meu Amigo Enzo (2019)
O filme é narrado por Enzo, um golden retriever apaixonado por corridas de carro e atento à vida do seu tutor. Com doses equilibradas de humor e emoção, aborda amizade, lealdade e o amor que só um cão pode oferecer.
Para quem assiste, consegue fazer grandes reflexões sobre como vemos o mundo por meio dos olhos dos animais.
Beethoven: O Magnífico (1992)
Uma das comédias mais famosas da Sessão da Tarde, o filme acompanha as confusões de um são-bernardo que transforma a rotina de uma família americana.
Entre bagunças e momentos de ternura, Beethoven mostra que os cães também podem ser protagonistas de histórias divertidas e emocionantes.
Red Dog – Cão Vermelho (2011)
Inspirado em fatos reais, o longa australiano conta a história de um cachorro que une uma pequena comunidade. Além de divertido, é um filme tocante sobre amizade, pertencimento e solidariedade, com um protagonista que conquista corações em cada cena.
A Caminho de Casa (2019)
Bella é separada de seu tutor e percorre centenas de quilômetros para reencontrá-lo. O filme combina aventura e emoção, e mostra a determinação e a fidelidade de um cão em sua jornada.
É uma produção perfeita para quem gosta de histórias de superação e afeto.
Togo (2019)
Produção da Disney baseada em fatos reais, mostra o heroísmo de um husky siberiano que enfrenta tempestades no Alasca para salvar vidas.
O filme destaca coragem, lealdade e companheirismo, e reforça como um cão pode mudar o destino de muitas pessoas.
Bolt – Supercão (2008)
Bolt é um cachorro de TV que acredita ter superpoderes. Ao embarcar em uma aventura pelo mundo real para salvar sua dona, ele descobre o verdadeiro significado de amizade, coragem e amor incondicional.
É uma animação que combina humor, aventura e emoção em doses equilibradas.
Lassie (2005)
O clássico border collie das telas atravessa o país para voltar para sua família. Com elementos de aventura e emoção, Lassie continua a encantar gerações com sua história de lealdade e amizade verdadeira.
Muito mais do que um filme
Filmes com cães são mais do que entretenimento, são lembretes de que o afeto genuíno e a lealdade ainda movem as relações, mesmo quando o protagonista tem quatro patas.
A amizade entre humanos e cães segue inspirando algumas das tramas mais emocionantes do cinema
E, como diria um dos personagens de Marley & Eu, “um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou bobo. Dê-lhe seu coração, e ele te dará o dele”.