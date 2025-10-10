27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

10 jogos de Naruto ranqueados do pior ao melhor, segundo o Metacritic

Lista reúne os títulos mais marcantes da franquia do ninja da Aldeia da Folha, com base nas notas da crítica especializada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O universo de Naruto Uzumaki, o ninja desacreditado que se tornou um dos personagens mais amados da cultura pop japonesa, ganhou dezenas de adaptações para o mundo dos games ao longo das últimas duas décadas. Desde o início dos anos 2000, franquias como Ultimate Ninja e Ultimate Ninja Storm consolidaram o legado da série nos consoles e encantaram fãs com gráficos, batalhas e fidelidade à obra original de Masashi Kishimoto.

Naruto é sucesso de vendas nos games e possui sagas memoráveis e aclamadas pelos fãs da obra — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Com base no Metacritic, plataforma que reúne as notas da crítica especializada, o portal TechTudo elaborou um ranking com os 10 melhores jogos de Naruto, avaliados de 0 a 100. Confira abaixo a lista do pior ao melhor:

🥋 10. Naruto: Clash of Ninja 2Nota: 74

Lançado para o Nintendo GameCube, o jogo trouxe mecânicas simples de luta e um elenco carismático, sendo uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de adaptar o anime para os videogames.

🌀 9. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm GenerationsNota: 74

O game conecta eventos de Naruto Clássico e Shippuden, reunindo gerações de personagens. Apesar de divertido, foi criticado por falta de inovações na jogabilidade.

🍃 8. Naruto: Ultimate Ninja StormNota: 75

O primeiro da famosa série Storm marcou a transição da franquia para gráficos 3D impressionantes e batalhas cinematográficas, consolidando um novo padrão para os jogos da saga.

🥷 7. Naruto: Ultimate NinjaNota: 75

Lançado para PlayStation 2, o título inaugurou a linha clássica Ultimate Ninja, elogiado pelo estilo 2D dinâmico e pela fidelidade às lutas do anime original.

6. Naruto: Ultimate Ninja 3Nota: 75

Considerado o auge da trilogia original do PS2, o jogo aprimorou os gráficos e trouxe mais modos de história e personagens jogáveis, sendo um dos favoritos dos fãs nostálgicos.

🔥 5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2Nota: 76

Expande o universo Storm com combates mais fluidos e uma campanha emocionante cobrindo a saga Akatsuki, tornando-se um dos títulos mais lembrados pelos fãs de Shippuden.

💥 4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3Nota: 77

Com uma das narrativas mais completas da série, o jogo aprimorou o sistema de batalhas em arena 3D e destacou-se pelos momentos cinematográficos da Quarta Guerra Ninja.

🍜 3. Naruto: Rise of a NinjaNota: 78

Exclusivo do Xbox 360, o jogo mistura ação e mundo aberto, permitindo explorar Konoha e reviver momentos icônicos da primeira fase do anime. Um dos mais inovadores da lista.

👊 2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to BorutoNota: 79

Último da série principal, trouxe gráficos de ponta, jogabilidade refinada e o arco final de Shippuden, além da expansão Road to Boruto, conectando gerações.

🏆 1. Naruto: The Broken BondNota: 80

Continuação direta de Rise of a Ninja, o game do Xbox 360 é o mais bem avaliado da franquia. Combina combates técnicos, exploração e narrativa emocional que retrata o laço entre Naruto e Sasuke.

Com uma trajetória que atravessa gerações de consoles e fãs, os jogos de Naruto seguem entre os mais marcantes da história dos animes nos videogames — um legado que une nostalgia, ação e emoção em cada golpe de Rasengan.

Fonte: TechTudo / Metacritic
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost