10 jogos de Naruto ranqueados do pior ao melhor, segundo o Metacritic

O universo de Naruto Uzumaki, o ninja desacreditado que se tornou um dos personagens mais amados da cultura pop japonesa, ganhou dezenas de adaptações para o mundo dos games ao longo das últimas duas décadas. Desde o início dos anos 2000, franquias como Ultimate Ninja e Ultimate Ninja Storm consolidaram o legado da série nos consoles e encantaram fãs com gráficos, batalhas e fidelidade à obra original de Masashi Kishimoto.

Com base no Metacritic, plataforma que reúne as notas da crítica especializada, o portal TechTudo elaborou um ranking com os 10 melhores jogos de Naruto, avaliados de 0 a 100. Confira abaixo a lista do pior ao melhor:

🥋 10. Naruto: Clash of Ninja 2 — Nota: 74

Lançado para o Nintendo GameCube, o jogo trouxe mecânicas simples de luta e um elenco carismático, sendo uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de adaptar o anime para os videogames.

🌀 9. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations — Nota: 74

O game conecta eventos de Naruto Clássico e Shippuden, reunindo gerações de personagens. Apesar de divertido, foi criticado por falta de inovações na jogabilidade.

🍃 8. Naruto: Ultimate Ninja Storm — Nota: 75

O primeiro da famosa série Storm marcou a transição da franquia para gráficos 3D impressionantes e batalhas cinematográficas, consolidando um novo padrão para os jogos da saga.

🥷 7. Naruto: Ultimate Ninja — Nota: 75

Lançado para PlayStation 2, o título inaugurou a linha clássica Ultimate Ninja, elogiado pelo estilo 2D dinâmico e pela fidelidade às lutas do anime original.

⚡ 6. Naruto: Ultimate Ninja 3 — Nota: 75

Considerado o auge da trilogia original do PS2, o jogo aprimorou os gráficos e trouxe mais modos de história e personagens jogáveis, sendo um dos favoritos dos fãs nostálgicos.

🔥 5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 — Nota: 76

Expande o universo Storm com combates mais fluidos e uma campanha emocionante cobrindo a saga Akatsuki, tornando-se um dos títulos mais lembrados pelos fãs de Shippuden.

💥 4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 — Nota: 77

Com uma das narrativas mais completas da série, o jogo aprimorou o sistema de batalhas em arena 3D e destacou-se pelos momentos cinematográficos da Quarta Guerra Ninja.

🍜 3. Naruto: Rise of a Ninja — Nota: 78

Exclusivo do Xbox 360, o jogo mistura ação e mundo aberto, permitindo explorar Konoha e reviver momentos icônicos da primeira fase do anime. Um dos mais inovadores da lista.

👊 2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto — Nota: 79

Último da série principal, trouxe gráficos de ponta, jogabilidade refinada e o arco final de Shippuden, além da expansão Road to Boruto, conectando gerações.

🏆 1. Naruto: The Broken Bond — Nota: 80

Continuação direta de Rise of a Ninja, o game do Xbox 360 é o mais bem avaliado da franquia. Combina combates técnicos, exploração e narrativa emocional que retrata o laço entre Naruto e Sasuke.

Com uma trajetória que atravessa gerações de consoles e fãs, os jogos de Naruto seguem entre os mais marcantes da história dos animes nos videogames — um legado que une nostalgia, ação e emoção em cada golpe de Rasengan.

Fonte: TechTudo / Metacritic

✍️ Redigido por ContilNet