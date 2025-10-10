21/10/2025
10 jogos leves e viciantes para jogar no notebook hoje mesmo

Lista reúne títulos que rodam em máquinas simples e garantem horas de diversão

Se você quer se divertir sem precisar de um PC gamer potente, o TechTudo reuniu uma seleção com 10 jogos leves e viciantes que rodam tranquilamente em notebooks e computadores básicos. A lista combina clássicos nostálgicos, títulos indie premiados e opções competitivas que prometem prender sua atenção por horas.

Confira 10 jogos que você pode jogar por horas no notebook — Foto: Divulgação/Steam

Esses games exigem requisitos mínimos baixos, podendo ser jogados em notebooks com processadores intermediários e placas gráficas integradas, sem perda de desempenho.

Confira os 10 jogos leves e viciantes para jogar agora

  1. Broforce – ação explosiva e humor ácido em um game 2D cooperativo cheio de referências pop.

  2. Balatro – mistura de pôquer e roguelike com jogabilidade rápida e desafiadora.

  3. Hollow Knight – clássico indie de exploração e combate em um mundo sombrio e encantador.

  4. League of Legends – o MOBA mais jogado do mundo, ideal para partidas competitivas.

  5. Hades – roguelike premiado com enredo envolvente e arte impecável.

  6. Vampire Survivors – sucesso viral de 2023, mistura ação automática e estratégia viciante.

  7. Dredge – um indie de pesca e mistério com atmosfera tensa e visual minimalista.

  8. The Sims 4 – o simulador de vida mais popular do mundo, repleto de possibilidades criativas.

  9. Stardew Valley – experiência relaxante de fazenda, relacionamentos e aventuras subterrâneas.

  10. Half-Life – clássico da Valve que revolucionou os jogos de tiro e ainda roda em máquinas modestas.

Esses títulos são perfeitos para quem busca entretenimento acessível e de qualidade, sem precisar investir em hardware caro. Todos estão disponíveis em plataformas como Steam, Epic Games Store e Game Pass.

Fonte: TechTudo / Steam / Epic Games Store
PUBLICIDADE

