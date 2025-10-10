10 jogos leves e viciantes para jogar no notebook hoje mesmo

Se você quer se divertir sem precisar de um PC gamer potente, o TechTudo reuniu uma seleção com 10 jogos leves e viciantes que rodam tranquilamente em notebooks e computadores básicos. A lista combina clássicos nostálgicos, títulos indie premiados e opções competitivas que prometem prender sua atenção por horas.

Esses games exigem requisitos mínimos baixos, podendo ser jogados em notebooks com processadores intermediários e placas gráficas integradas, sem perda de desempenho.

Confira os 10 jogos leves e viciantes para jogar agora

Broforce – ação explosiva e humor ácido em um game 2D cooperativo cheio de referências pop. Balatro – mistura de pôquer e roguelike com jogabilidade rápida e desafiadora. Hollow Knight – clássico indie de exploração e combate em um mundo sombrio e encantador. League of Legends – o MOBA mais jogado do mundo, ideal para partidas competitivas. Hades – roguelike premiado com enredo envolvente e arte impecável. Vampire Survivors – sucesso viral de 2023, mistura ação automática e estratégia viciante. Dredge – um indie de pesca e mistério com atmosfera tensa e visual minimalista. The Sims 4 – o simulador de vida mais popular do mundo, repleto de possibilidades criativas. Stardew Valley – experiência relaxante de fazenda, relacionamentos e aventuras subterrâneas. Half-Life – clássico da Valve que revolucionou os jogos de tiro e ainda roda em máquinas modestas.

Esses títulos são perfeitos para quem busca entretenimento acessível e de qualidade, sem precisar investir em hardware caro. Todos estão disponíveis em plataformas como Steam, Epic Games Store e Game Pass.

Fonte: TechTudo / Steam / Epic Games Store

✍️ Redigido por ContilNet