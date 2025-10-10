10 livros que prometem encantar os pequenos no Dia das Crianças

O Dia das Crianças costuma ser lembrado pelos presentes e brincadeiras, mas também pode ser uma oportunidade de incentivar a leitura desde cedo e apresentar novos temas aos pequenos.

Para ajudar nessa missão, o Metrópoles selecionou 10 livros infantis e infanto-juvenis perfeitos para ler junto ou, ainda, para presentear na data. Confira:

10 livros para ler com os pequenos

Ney Matogrosso, o Bicho do Mato (Ed. Garotinha FM)

A trajetória de Ney Matogrosso ganha uma versão especial para o público infantil com o livro Ney Matogrosso: O Bicho do Mato, escrito por Chris Fuscaldo e Camilo Solano e ilustrado por Isabela Sultani.

Com narrativa lúdica e ilustrações vibrantes, “Ney Matogrosso: O Bicho do Mato” conta a história do menino que cresceu entre árvores, frutas e animais, descobrindo o poder de sua voz e transformando seu jeito único em uma das trajetórias mais marcantes da música brasileira.

A Incrível Viagem de Stela, de Simão de Miranda (Ed. Colli Books)

Movida pela curiosidade e pelas histórias das estrelas mais velhas da Via Láctea, Stela, a estrela curiosa, explora planetas fascinantes e paisagens estelares surpreendentes. No entanto, em meio a tanta beleza, ela descobre que seu verdadeiro lar – e o mais especial de todos – é o planeta Terra. A obra tem ilustrações de Isabella Barbosa.

Nem Sabe Escrever Brazsília, de Nicolas Behr, Cacá Soares e Marco Miranda

E se fosse possível conhecer um pouco mais da capital federal brincando de colorir? Na obra Nem Sabe Escrever Brazsilia, os pequenos conhecem a capital federal por meio de poemas e desenhos interativos, sob a perspectiva da visão de uma criança.

Os autores Nicolas Behr, Cacá Soares e Marco Miranda

Pocket Potters: Guia de Histórias de Harry Potter, de J.K. Rowling (Ed. Rocco)

Pocket Potters é uma coleção de guias oficiais e ilustrados que apresenta os personagens do mundo de Harry Potter para crianças de forma acessível e envolvente, cheios de momentos importantes, frases marcantes, informações sobre feitiços, criaturas mágicas e curiosidades do universo Hogwarts.

Os primeiros livros lançados no Brasil são dos personagens Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. As capas foram ilustradas por Natalie Smillie, Laura Proietti e Olia Muza, respectivamente.

Livro Pocket Potters: Guia de Histórias de Harry Potter: capa da Harry Potter

Livro Pocket Potters: Guia de Histórias de Harry Potter: capa da Hermione

Livro Pocket Potters: Guia de Histórias de Harry Potter: capa da Rony Weasley

Trança a Trança, de Madu Costa (Ed. Intrínseca)

Sentada entre as pernas da avó Nica, a menina conhece a história de seus antepassados, que se mistura aos padrões das tranças em seu cabelo, enquanto desenha no chão de terra do quintal. São tradições e, principalmente, crenças que continuam presentes no cotidiano da família, mesmo com a tentativa de apagamento forçada pela sociedade. A obra foi ilustrada por Ana Paula Sirino.

Guardiões da Criação: Uma Aventura pelos Biomas Brasileiros , de Susana Klassen (Ed. Mundo Cristão)

Da Amazônia à Caatinga, do Cerrado à Mata Atlântica, do Pantanal ao Pampa, o livro conduz os leitores em uma viagem apaixonante pelos biomas do Brasil. A cada página, os guardiões da natureza compartilham as belezas, os desafios e as esperanças de sua região. A obra foi ilustrada por Bibi Mizu.

Mundo Mágico: O Resgate de Flora, de Bel Ito (Ed. Amarelinha)

Escrita pela autora mirim Bel Ito, a obra de fantasia infantojuvenil acompanha três jovens fadas em uma aventura repleta de coragem, amizade e descobertas, após o misterioso desaparecimento da poderosa guardiã Flora.

Escrita ao longo de dois anos, a narrativa traz à tona temas como autoconfiança e determinação e reafirma a crença da autora no poder transformador da literatura. A obra foi ilustrada por Erika Mitie.

Argo, Nau de Aventuras, de Severino Rodrigues (Ed. Leiturinha)

A maior viagem marítima de todos os tempos! Conheça a história de Jasão e os Argonautas por um ponto de vista inédito: o do próprio navio Argo. Enfrente tempestades e perigos em um conto épico sobre coragem e a busca pelo Velocino de Ouro. A obra foi ilustrada por Fih de Baiano.

O Trinca-ferro e o Prisioneiro, de Cristino Wapichana (Ed. Rocquinho)

Um canto de uma ave é um canto livre, embora alguns queiram aprisioná-lo em gaiolas. Essa é a história de um pássaro trinca-ferro que nasceu para cantar, mas foi separado de sua família e preso em uma gaiola, para que seu canto virasse mercadoria. Sozinho e triste, é levado de um lugar a outro, longe de seu hábitat natural. Quando é posto dentro de uma cela maior ainda, na companhia de outro prisioneiro, sua voz doce transmite uma lição a todos nós sobre liberdade, silenciamento e justiça. A obra foi ilustrada por Taísa Borges.

Murdle Jr.: Casos Curiosos para Mentes Curiosas, de G. T. Karber (Ed. Intrínseca)

Esta obra apresenta quarenta minimistérios voltados ao público infantojuvenil. Na trama, os mais diversos casos são resolvidos por quatro detetives mirins: Jake, a durona; Olivia, a gênia da computação; Julius, o rápido; e o maior dedutivo felino do mundo, Buster McPatas.

Cada um deles precisa desvendar uma série de mistérios especiais — com suspeitos desconcertantes o suficiente para confundir até o detetive mais sábio. Cabe ao leitor colaborar com as investigações, encontrando os culpados e liderando essa equipe inusitada até a resolução dos casos.

