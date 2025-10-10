10 mitos e verdades que talvez você não saiba sobre a menopausa

Neste sábado (18/10), é celebrado o Dia Mundial da Menopausa. A data tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde feminina e destacar a importância da informação e do acompanhamento médico.

A menopausa marca a última menstruação espontânea da mulher, sinalizando o fim natural da fase reprodutiva. Esse período pode despertar muitas dúvidas e questionamentos sobre o assunto.

A menopausa é caracterizada pelo desequilíbrio hormonal no organismo das mulheres

Menopausa exige mudanças na dieta

Luz de baixa intensidade mostra potencial combate a hipertensão associada à menopausa

O fogacho é um dos principais sintomas da menopausa

A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa

Por isso, o Metrópoles conversou com a médica ginecologista Loreta Canivilo, que esclareceu mitos e verdades sobre a menopausa.

Menopausa começa aos 50 anos? Mito

Segundo Loreta Canivilo, a idade média é entre 45 e 55 anos, mas pode variar bastante. “Cada organismo tem seu próprio ritmo. Algumas mulheres entram na menopausa aos 40, outras só depois dos 55”.

Engordar na menopausa é inevitável? Mito

Mudanças hormonais alteram o metabolismo, mas o ganho de peso pode ser prevenido. “Com alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico, é totalmente possível manter o peso”, orienta a ginecologista.

A saúde óssea e cardiovascular merece atenção especial? Verdade

Lorena Canivilo comenta que a queda de estrogênio impacta ossos e coração, por isso é fundamental manter acompanhamento médico e hábitos saudáveis.

A reposição hormonal é perigosa para todas as mulheres? Mito

A médica afirma que, quando indicada e acompanhada por um profissional, a reposição hormonal é segura e traz benefícios. “A terapia hormonal não é uma vilã. O segredo está na personalização do tratamento”.

Estilo de vida saudável faz diferença? Verdade

“Atividade física regular, alimentação balanceada e sono de qualidade ajudam a minimizar sintomas e a proteger a saúde”, recomenda a ginecologista.

Menopausa reduz o desejo sexual de forma permanente? Mito

De acordo com Loreta Canivilo, a libido pode oscilar, mas existem soluções. “A sexualidade feminina não acaba com a menopausa. Com tratamento adequado, é possível manter uma vida sexual ativa e prazerosa”.

É um processo natural e inevitável? Verdade

“A menopausa é o encerramento da fase reprodutiva, não uma doença”, explica a médica.

Menopausa é sinal de envelhecimento e perda de feminilidade? Mito

A ginecologista explica: “É uma transição biológica, não o fim da feminilidade. É um momento de autoconhecimento e de ressignificação da mulher. Envelhecer é um privilégio, não uma perda”.

Pode causar sintomas físicos e emocionais? Verdade

Segundo a profissional, as ondas de calor, insônia, irritabilidade e alterações de humor são comuns, mas podem ser controladas com tratamento adequado.

O diálogo com o ginecologista é essencial? Verdade

A expert, então, conclui: “O acompanhamento profissional permite identificar o melhor plano de cuidado para cada mulher, respeitando seu corpo e sua história”.