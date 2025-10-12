12 melhores jogos de skate mobile para se sentir como Tony Hawk

Se você curte skate e quer aquela dose de adrenalina no celular, há títulos para todos os gostos — dos simuladores de física realista aos arcades cheios de combo. Abaixo, 12 jogos imperdíveis para baixar agora no Android e no iPhone (iOS).

1) Tony Hawk’s Skate Jam

Parceria oficial com o astro; modos Carreira, Jam e Competições, personalização de skatista e shape, trilha sonora rock/punk.

2) Skateboard Party 3

Arcade “raiz” ao estilo PS2, com Greg Lutzka. Modo Carreira com 70 objetivos, Skate Livre e multiplayer online.

3) Skater Boy

Endless runner 2D leve e direto: mais de 90 fases, obstáculos crescentes e manobras simples para pontuar.

4) Touchgrind Skate 2

Fingerboard de bolso: dois dedos controlam direção e tricks com física realista (ollies, kickflips, pop-shovits).

5) Skate Space

Foco em personalização e multiplayer. Tem Build Mode para criar pistas do zero e jogar online com a galera.

6) Flip Skater – Halfpipe Happiness

Arcade 3D em meia-rampa: ganhe velocidade, mande aéreas e evolua atributos (salto, velocidade, controle).

7) True Skate

Clássico da simulação street: linhas em corrimões, rampas e escadas. Base gratuita, extras pagos.

8) Skate City

Aventura 2D colorida e acessível: desvie de obstáculos, conclua fases e brinque no modo carreira.

9) Downhill Racer

Longboard em descidas velozes: pistas sinuosas, reflexos rápidos e disputas por recordes.

10) Stickman Skate: 360 Epic City

Bonecos de palito, controles simples (dois botões) e 40 níveis com obstáculos urbanos e “batalhas” temáticas.

11) Skater Mobile

Física caprichada e picos reais em 16 níveis; feito por skatista, curva de aprendizado gostosa para lines técnicas.

12) Rat On A Skateboard

Rolagem lateral carismática: foque em combos e trilhas curtas; três modos e mais de 80 pistas.

Dica rápida:

Quer simulação? True Skate, Touchgrind Skate 2, Skater Mobile.

Curte arcade? Skateboard Party 3, Flip Skater, Skater Boy.

Gosta de criar? Skate Space (construa e compartilhe pistas).

Fonte: Google Play Store, App Store, iGeeksBlog e GoSkate / Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet