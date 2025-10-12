12 melhores jogos de skate mobile para se sentir como Tony Hawk

Se você curte skate e quer aquela dose de adrenalina no celular, há títulos para todos os gostos — dos simuladores de física realista aos arcades cheios de combo. Abaixo, 12 jogos imperdíveis para baixar agora no Android e no iPhone (iOS).
1) Tony Hawk’s Skate Jam
Parceria oficial com o astro; modos Carreira, Jam e Competições, personalização de skatista e shape, trilha sonora rock/punk.
2) Skateboard Party 3
Arcade “raiz” ao estilo PS2, com Greg Lutzka. Modo Carreira com 70 objetivos, Skate Livre e multiplayer online.
3) Skater Boy
Endless runner 2D leve e direto: mais de 90 fases, obstáculos crescentes e manobras simples para pontuar.
4) Touchgrind Skate 2
Fingerboard de bolso: dois dedos controlam direção e tricks com física realista (ollies, kickflips, pop-shovits).
5) Skate Space
Foco em personalização e multiplayer. Tem Build Mode para criar pistas do zero e jogar online com a galera.
6) Flip Skater – Halfpipe Happiness
Arcade 3D em meia-rampa: ganhe velocidade, mande aéreas e evolua atributos (salto, velocidade, controle).
7) True Skate
Clássico da simulação street: linhas em corrimões, rampas e escadas. Base gratuita, extras pagos.
8) Skate City
Aventura 2D colorida e acessível: desvie de obstáculos, conclua fases e brinque no modo carreira.
9) Downhill Racer
Longboard em descidas velozes: pistas sinuosas, reflexos rápidos e disputas por recordes.
10) Stickman Skate: 360 Epic City
Bonecos de palito, controles simples (dois botões) e 40 níveis com obstáculos urbanos e “batalhas” temáticas.
11) Skater Mobile
Física caprichada e picos reais em 16 níveis; feito por skatista, curva de aprendizado gostosa para lines técnicas.
12) Rat On A Skateboard
Rolagem lateral carismática: foque em combos e trilhas curtas; três modos e mais de 80 pistas.
Dica rápida:
-
Quer simulação? True Skate, Touchgrind Skate 2, Skater Mobile.
-
Curte arcade? Skateboard Party 3, Flip Skater, Skater Boy.
-
Gosta de criar? Skate Space (construa e compartilhe pistas).
Fonte: Google Play Store, App Store, iGeeksBlog e GoSkate / Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet