Ministro Luís Roberto Barroso anuncia saída do STF após 12 anos de atuação

09/10/2025
O ministro Luís Roberto Barroso anunciou, nesta quinta-feira (9/10), sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão ocorre após especulações sobre sua saída do cargo depois do término de sua presidência, em 29 de setembro, com a chegada de Edson Fachin à presidência do STF para o próximo biênio.

Barroso comunicou oficialmente sua saída durante sessão do plenário do STF, após julgamentos de ações trabalhistas. “Por 12 anos ocupei o cargo de ministro do STF, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país”, declarou em carta de despedida lida no plenário.

O ministro Barroso estará em agenda no Acre/Foto: Reprodução

Emocionado, o ministro afirmou que enfrentou dificuldades pessoais ao longo de seu mandato, mas que elas nunca o afastaram de seu compromisso com a justiça. “Nada disso me afastou de dar o melhor de mim. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder”, acrescentou.

A saída de Barroso já era aguardada e movimenta os bastidores políticos há meses. Com a vaga aberta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá sua terceira indicação ao STF neste mandato, entre os 11 ministros da Corte.

Barroso, que atualmente tem 67 anos, deixa o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória de um ministro ocorre apenas aos 75 anos. Pessoas próximas ao ministro afirmam que essa decisão já era um desejo antigo, mas que se intensificou diante da atual animosidade entre Brasil e Estados Unidos.

