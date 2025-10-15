15 jogos de Harry Potter, do pior ao melhor segundo a crítica

Metodologia: ordenação baseada nas pontuações médias do Metacritic informadas abaixo. As notas podem variar por plataforma/versão e ao longo do tempo.

Ranking completo

15. Harry Potter for Kinect [54] – Experimento de movimento que não encantou: controles imprecisos e valor limitado.

14. Harry Potter e a Pedra Filosofal [56] – Nostalgia forte, mas a jogabilidade envelheceu.

13. Harry Potter: Wizards Unite [64] – AR com boas ideias, mas sem fôlego para manter engajamento.

12. Harry Potter e o Enigma do Príncipe [64] – Fiel ao filme, porém pouco inspirado em mecânicas.

11. Harry Potter: Campeões de Quadribol [66] – Competitivo e direto ao ponto; diversão episódica.

10. Harry Potter e o Cálice de Fogo [68] – Ação cooperativa simples; repetitivo a médio prazo.

9. Harry Potter: Quidditch World Cup [68] – O sonho do quadribol em jogo próprio; carisma compensa limitações.

8. Harry Potter e a Ordem da Fênix [68] – Mundo escolar envolvente, missões irregulares.

7. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban [70] – Melhor ritmo e quebra-cabeças mais interessantes.

6. Harry Potter e a Câmara Secreta [71] – Evolução do primeiro, com exploração mais gostosa.

5. LEGO Harry Potter Collection [73] – Pacote caprichado que reúne anos 1–7 no formato LEGO.

4. LEGO Harry Potter: Years 5–7 [77] – Humor LEGO + fases mais variadas na reta final da saga.

3. Harry Potter: Magia Desperta [78] – Cartas + vida escolar em um híbrido surpreendentemente profundo.

2. LEGO Harry Potter: Anos 1–4 [79] – Encanto da fase inicial em um design LEGO redondo e acessível.

1. Hogwarts Legacy [84] – O auge: mundo aberto de Hogwarts vivo, exploração generosa e fantasia realizada.

Fonte: Metacritic (notas informadas) / Tech Tudo

