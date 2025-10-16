16 centímetros é grande? Saiba qual o tamanho médio de um pênis

Para muitas pessoas, por conta de padrões irreais impostos pela sociedade, o tamanho do pênis é a métrica mais importante pela qual os homens serão julgados na hora do sexo (apesar de a coluna Pouca Vergonha já ter revelado que melhor mesmo é a forma como você usa seu “instrumento”).

Por conta disso, há quem se pergunte: afinal, qual o tamanho médio de um pênis?

Uma análise de 75 estudos que incluiu dados de mais de 55.761 homens descobriu que o comprimento médio ereto ficou em 13,93 cm. Flácido, a média é de 8,70 cm.

Já segundo ranking por país, Equador aparece como país com a maior média ereta, de cerca de 17,6 cm; e Camboja com a menor média, de 10 cm.

Outra pesquisa, dessa vez analisando o tamanho de pênis que as mulheres gostam nos homens (ou seja, uma pesquisa voltada para o público heterossexual), apontou o tamanho ideal para elas: 18,3 centímetros. O resultado ainda apontou que 91,2% das mulheres dizem que o tamanho é importante para a satisfação sexual, sendo que certos tamanhos de pênis foram considerados muito pequenos para elas.

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem, em média, 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

Outra pesquisa, realizada pelo site americano Zip Health, mostrou que 50% das mulheres acreditam que tanto o comprimento quanto a circunferência são igualmente importantes. Uma em cada quatro prioriza a circunferência; uma em cada 10 prioriza o comprimento.