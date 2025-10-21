2026 terá pelo menos oito ‘feriadões’ prolongados; confira as datas

O ano de 2026 ainda nem chegou, mas muita gente já está de olho nos feriadões que prometem dar um respiro entre o trabalho e a rotina. Com o calendário em mãos, é possível se planejar para viagens, descansos prolongados ou até mesmo para colocar os compromissos em dia.

De acordo com o calendário nacional, o primeiro feriado do ano será logo no dia 1º de janeiro (quinta-feira), marcando o Ano Novo. Logo depois, o Carnaval será celebrado em 17 de fevereiro (terça-feira), garantindo o tradicional ponto facultativo na segunda e o descanso prolongado.

Em 3 de abril (sexta-feira), vem a Sexta-feira Santa, outro ótimo momento para quem quer viajar ou descansar. Já em 21 de abril (terça-feira), o feriado de Tiradentes pode render uma folga emendando com o fim de semana.

O Dia do Trabalho, em 1º de maio (sexta-feira), e Corpus Christi, em 4 de junho (quinta-feira), também prometem movimentar o turismo e os roteiros de descanso pelo país.

A partir do segundo semestre, o calendário segue generoso: 7 de setembro (segunda-feira) é Dia da Independência, seguido por 12 de outubro (segunda-feira), quando se comemora Nossa Senhora Aparecida, e 2 de novembro (segunda-feira), Dia de Finados — todos com possibilidade de feriadão.

Já no fim do ano, 20 de novembro (sexta-feira) marca o Dia da Consciência Negra, e 25 de dezembro (sexta-feira) encerra 2026 com o Natal, garantindo mais uma folga prolongada.

Com tantos dias de descanso pela frente, vale a pena anotar as datas e se planejar com antecedência, seja para garantir passagens mais baratas, reservar hospedagens ou até organizar eventos familiares.