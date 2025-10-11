23,3% dos brasileiros admitem comprar bebidas alcoólicas mais baratas

Uma pesquisa da Unifesp mostra que 23,3% dos brasileiros costumam comprar bebidas alcoólicas abaixo do preço, encontradas geralmente em locais com pouca segurança. O dado consta no Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), divulgado na sexta-feira (10/10).

De acordo com a pesquisa, 33% dos consumidores afirmaram que compram bebidas em lojas de conveniência de postos de gasolina. Outros 16,7% buscam camelôs, 15,7% pedem bebidas por aplicativos, e 14,4% adquirem os produtos em padarias — considerados locais não convencionais.

Deste número, 12% dos entrevistas revelaram ter comprado produtos contrabandeados, enquanto 10,4% disseram ter consumido bebidas alcoólicas falsificadas.

Além disso, o estudo revelou que mais de um terço dos brasileiros, 36,4%, já participou de festas “open bar”, apontadas pelo relatório como perigosas pela possibilidade de consumo excessivo, violência e intoxicação.

O levantamento ouviu 16.608 pessoas, de 300 municípios do Brasil, em 2023.

Os dados surgem em meio a recente crise no Brasil sobre falsificação de bebidas e intoxicação por metanol. Até o momento, o Ministério da Saúde investiga 217 suspeitas de envenenamento pela substância, e já confirmou 29 casos.