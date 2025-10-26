26 vagas, 46 candidatos: como está a disputa por vaga na Seleção para a Copa do Mundo?

A contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 já começou: faltam menos de nove meses para a jogo de abertura, previsto para 11 de junho. Às vésperas da competição, Carlo Ancelotti irá anunciar os 26 convocados da Seleção Brasileira. E a disputa por vagas para representar o país no Mundial deve seguir acirrada até lá.

O treinador italiano teve três convocações até aqui. Até a mais recente delas, anunciada em 1º de outubro, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, foram 46 nomes anunciados. A quantidade faz jus ao discurso do técnico, que deseja realizar testes antes de definir o time ideal para buscar o hexa no ano que vem.

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Data FIFA. Rafael Ribeiro Rio/CBF Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em frente à bandeira coreana no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Rafael Ribeiro Rio/CBF Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão

Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão Primeiros convocados por Ancelotti se apresentam à Seleção Brasileira em Teresópolis

Os testes na Seleção Brasileira

Há alguns nomes considerados com “um pé” no Mundial — a não ser que o cenário mude drasticamente, seja por lesões ou queda de desempenho notória. Mas como está a disputa por vagas? O portal LeoDias mostra em números.

Goleiro

É o caso de Alisson, convocado em duas das três oportunidades. Na atual, foi cortado por lesão, assim como Ederson. A dupla foi titular e reserva no gol brasileiro na Rússia em 2018 e no Catar em 2022. Com cortes consecutivos por lesão, quem assumiu a meta foi Bento, com três convocações e que parece ser a opção que sai na frente pela terceira vaga. Hugo Souza também foi chamado nas três oportunidades, mas não chegou à titularidade. John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest (ENG), na lista atual, corre por fora.

Zaga

A zaga também conta com nomes de confiança do Mister: Marquinhos sai na frente e é cotado para ser titular. A dúvida fica para quem será o companheiro do atleta do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Alexsandro Ribeiro, do Lille, são os principais candidatos. Éder Militão, do Real Madrid, também deve ser chamado. A dúvida fica pelas demais opções, mas Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Léo Ortiz, do Flamengo, também já foram chamados.

Lateral

Talvez a posição mais aberta. Vanderson, do Mônaco, parece ser o preferido de Ancelotti para a lateral direita, já que foi chamado nas três oportunidades. As lesões, entretanto, o tiraram em duas ocasiões. A ausência abriu espaço para a concorrência de Wesley, da Roma, Vitinho, do Botafogo, presentes nas últimas listas. Paulo Henrique, do Vasco, também estreou com a Amarelinha.

A indefinição segue pela esquerda. Douglas Santos, do Zenit, Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Alex Sandro, do Flamengo, são as opções até aqui.

Meio-campo

Casemiro, homem de confiança de Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid e hoje no Manchester United, também deve estar na Copa do Mundo. Bruno Guimarães, do Newcastle, é outro “quase lá” — ele jogou as cinco partidas comandadas pelo italiano até aqui. Andrey Santos, do Chelsea, é outro favorito. Nomes como André, Gerson, Joelinton, Jean Lucas e Andreas Pereira correm por fora para as poucas vagas restantes. Entre os meias ofensivos, noutras épocas um setor marcado pela abundância de opções, agora conta com poucas alternativas. O destaque fica para Lucas Paquetá, do West Ham, de volta desde o fim do imbróglio envolvendo o suposto envolvimento em apostas esportivas.

Ponta

Talvez o setor com mais opções, também seja onde estejam dois dos favoritos à Copa do Mundo: Vini Jr. e Rodrygo, também velhos conhecidos do italiano pelo período na Espanha, estão praticamente confirmados, como o próprio treinador já adiantou. Além da capacidade técnica indiscutível, a versatilidade de ambos é um argumento a favor da convocação da dupla “madrilenha”.

Raphinha é mais um que deve estar na lista final e provável titular com os dois citados acima. Estêvão, do Chelsea, e Luiz Henrique, do Zenit, disputam a ponta direita entre si, mas devem estar juntos na convocação. Gabriel Martinelli, Samuel Lino e Antony são outras opções presentes nas últimas chamadas.

Ataque

Posição historicamente marcada por destaques, como Jairzinho, Ronaldo e Romário, o ataque também carece de nomes sólidos. O mais provável é João Pedro, do Chelsea, mas nada garantido. Até então, Ancelotti já testou outras opções, mas nenhuma delas foi capaz de carimbar a passagem rumo ao Canadá, EUA e México, sedes do próximo Mundial. É o caso de Matheus Cunha, Igor Jesus, Richarlison e Kaio Jorge, por exemplo.