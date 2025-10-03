3 exercícios que aceleram o crescimento do bumbum, segundo personal

Quem costuma malhar com frequência sabe que o bumbum é uma das regiões mais “difíceis” de trabalhar. Porém, investir em um bom treino de glúteos vai além da aparência ou da estética. Tanto homens quanto mulheres precisam fortalecer esse músculo, fundamental para o bem-estar do organismo.

“O glúteo é o músculo que está diretamente ligado à postura. A estética vai vir como consequência. Então, por mais que o glúteo seja naturalmente um músculo forte, precisa ser ativado para utilizar essa força. É aí que muitas pessoas erram e não conseguem desenvolver os glúteos dos sonhos”, diz a personal trainer Poliane Moreira.

Abaixo, ela indica os melhores métodos e exercícios para turbinar a região do bumbum

Ostra

É reconhecido como um modelo de exercício simples e com o intuito de reforçar os músculos protetores do quadril. Glúteo médio, mínimo e a musculatura piriforme são beneficiados com essa prática.

