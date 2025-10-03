26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

3 exercícios que aceleram o crescimento do bumbum, segundo personal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
3-exercicios-que-aceleram-o-crescimento-do-bumbum,-segundo-personal

Quem costuma malhar com frequência sabe que o bumbum é uma das regiões mais “difíceis” de trabalhar. Porém, investir em um bom treino de glúteos vai além da aparência ou da estética. Tanto homens quanto mulheres precisam fortalecer esse músculo, fundamental para o bem-estar do organismo.

Leia também

“O glúteo é o músculo que está diretamente ligado à postura. A estética vai vir como consequência. Então, por mais que o glúteo seja naturalmente um músculo forte, precisa ser ativado para utilizar essa força. É aí que muitas pessoas erram e não conseguem desenvolver os glúteos dos sonhos”, diz a personal trainer Poliane Moreira.

8 imagensEle abrange aspectos físicos, mentais e sociaisFaça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudávelPraticar atividade física é essencial Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e felizO bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sonoFechar modal.1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

 

Abaixo, ela indica os melhores métodos e exercícios para turbinar a região do bumbum

Ostra

É reconhecido como um modelo de exercício simples e com o intuito de reforçar os músculos protetores do quadril. Glúteo médio, mínimo e a musculatura piriforme são beneficiados com essa prática.

Continue lendo no site SportLife, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost