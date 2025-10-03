3 exercícios que aceleram o crescimento do bumbum, segundo personal

Quem costuma malhar com frequência sabe que o bumbum é uma das regiões mais “difíceis” de trabalhar. Porém, investir em um bom treino de glúteos vai além da aparência ou da estética. Tanto homens quanto mulheres precisam fortalecer esse músculo, fundamental para o bem-estar do organismo.
Leia também
-
Influencer viraliza por bumbum “gigante” e alega ser 100% natural
-
Prazer pelo bumbum: saiba para que serve e como usar um plug anal
-
Veja como ficou o bumbum de Boca Rosa após harmonização glútea
-
Experts ensinam 4 exercícios para turbinar o bumbum sem sair de casa
“O glúteo é o músculo que está diretamente ligado à postura. A estética vai vir como consequência. Então, por mais que o glúteo seja naturalmente um músculo forte, precisa ser ativado para utilizar essa força. É aí que muitas pessoas erram e não conseguem desenvolver os glúteos dos sonhos”, diz a personal trainer Poliane Moreira.
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
Abaixo, ela indica os melhores métodos e exercícios para turbinar a região do bumbum
Ostra
É reconhecido como um modelo de exercício simples e com o intuito de reforçar os músculos protetores do quadril. Glúteo médio, mínimo e a musculatura piriforme são beneficiados com essa prática.
Continue lendo no site SportLife, parceiro do Metrópoles.