3 x 2: Brasil leva virada histórica e perde do Japão pela primeira vez

A Seleção Brasileira sofreu uma reviravolta histórica na manhã desta terça-feira (14/10), sendo superada pelo Japão por 3 a 2 em um amistoso realizado em Tóquio. O resultado marca a primeira derrota do Brasil para a equipe japonesa em toda a história dos confrontos entre as duas seleções.

A partida começou promissora para o time comandado por Carlo Ancelotti, que abriu uma confortável vantagem de dois gols no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Por outro lado, em um intervalo de apenas 25 minutos na etapa final, os donos da casa reagiram de forma avassaladora, garantindo a vitória com gols de Minamino, Nakamura e Ueda.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Brasil perde para o Japão pela primeira vez Reprodução / Globo O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0. Rafael Ribeiro/CBF Carlo Ancelotti em treinamento do Brasil antes de duelo contra os japoneses. Rafael Ribeiro/CBF O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0. Rafael Ribeiro/CBF Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão Reprodução/X Voltar

Próximo

Um dos pontos mais complicados também está no fato de a partida ter registrado uma marca negativa inédita: foi a primeira vez que o Brasil perdeu um jogo oficial após ter conseguido dois gols de diferença no placar. Além disso, a defesa da Seleção, até então sólida sob o comando de Ancelotti, foi rompida mais de uma vez, algo que não havia ocorrido nos cinco jogos anteriores do técnico.

Inicialmente, a única derrota havia sido por 1 a 0 para a Bolívia nas Eliminatórias. O treinador terá mais oportunidades de ajustes em novembro, quando o Brasil deve disputar novos amistosos contra adversários a serem confirmados pela CBF, como Senegal e Tunísia.