14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

3 x 2: Brasil leva virada histórica e perde do Japão pela primeira vez

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
3-x-2:-brasil-leva-virada-historica-e-perde-do-japao-pela-primeira-vez

A Seleção Brasileira sofreu uma reviravolta histórica na manhã desta terça-feira (14/10), sendo superada pelo Japão por 3 a 2 em um amistoso realizado em Tóquio. O resultado marca a primeira derrota do Brasil para a equipe japonesa em toda a história dos confrontos entre as duas seleções.

A partida começou promissora para o time comandado por Carlo Ancelotti, que abriu uma confortável vantagem de dois gols no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Por outro lado, em um intervalo de apenas 25 minutos na etapa final, os donos da casa reagiram de forma avassaladora, garantindo a vitória com gols de Minamino, Nakamura e Ueda.

Veja as fotos

Reprodução / Globo
Brasil perde para o Japão pela primeira vezReprodução / Globo
Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti em treinamento do Brasil antes de duelo contra os japoneses.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0.Rafael Ribeiro/CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Reprodução/X
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoReprodução/X

Leia Também

Um dos pontos mais complicados também está no fato de a partida ter registrado uma marca negativa inédita: foi a primeira vez que o Brasil perdeu um jogo oficial após ter conseguido dois gols de diferença no placar. Além disso, a defesa da Seleção, até então sólida sob o comando de Ancelotti, foi rompida mais de uma vez, algo que não havia ocorrido nos cinco jogos anteriores do técnico.

Inicialmente, a única derrota havia sido por 1 a 0 para a Bolívia nas Eliminatórias. O treinador terá mais oportunidades de ajustes em novembro, quando o Brasil deve disputar novos amistosos contra adversários a serem confirmados pela CBF, como Senegal e Tunísia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost