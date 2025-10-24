356 anos de Manaus! Prefeito celebra programação recheada de atrações: “Justiça cultural”

David Almeida, prefeito de Manaus, conversou com o portal LeoDias, nesta quinta-feira (23/10) e celebrou o sucesso da festa que comemora o aniversário da capital amazonense. Logo no primeiro dia, a programação reuniu atrações de música gospel e popular. O evento ainda contará com a participação especial dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, de Parintins.

David explicou que um dos eventos foi pensado para o público gospel. “48% da população de Manaus é gospel, então se justifica. Nós vivemos em uma democracia representativa. Dentro da representação, tem a proporção. 48% são de pessoas evangélicas”, destacou.

O prefeito destacou na mesma noite o público teve a oportunidade de curtir o show de duas atrações populares e nacionais. “Nós temos na zona leste [da cidade] as atrações nacionais Klessinha da Seresta e Nadson, o Ferinha. E amanhã temos o Boi Manaus. Então Manaus é uma cidade bem eclética”, pontuou.

“Manaus é uma cidade muito receptiva que trata bem quem vem de fora. Vocês serão bem-vindos quando voltarem”, acrescentou o representante da prefeitura.

David Almeida destacou que toda programação foi pensada com carinho para a diversão do público. “O povo é alegre, vem para se divertir e celebrar. Estão de parabéns todos os organizadores e principalmente o público. Mais de 60 mil pessoas só aqui na Zona Leste. Isso demonstra que estamos investindo e fazendo justiça cultural na cidade de Manaus”, concluiu.