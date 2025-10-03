3i/atlas:-nova-imagem-revela-detalhes-do-maior-cometa-interestelar

Novas imagens mostram o cometa interestelar 3I/ATLAS expelindo um jato de poeira e gás em direção ao Sol. Os registros foram capturados em 2 de agosto pelo Telescópio Gêmeo de Dois Metros (TTT), do Observatório de Teide, na Espanha. As fotografias foram divulgadas em 15 de outubro em um site de monitoramento de objetos.

Leia também

O objeto espacial que vem de fora do Sistema Solar foi detectado em junho e posteriormente confirmado pela Nasa como um cometa. Com entre 5 e 11 km de diâmetro, o 3I/ATLAS é considerado o maior e mais antigo a passar próximo à Terra, podendo ser datado de até antes do nascimento do Sol. Ele é originário de um sistema estelar ainda desconhecido.

Com algumas peculiaridades, uma pequena parte da comunidade científica afirma que o objeto é uma nave alienígena. Por outro lado, grande parte dos cientistas refutam a ideia, destacando que o 3I/ATLAS tem todas as características de um cometa e apenas é um exemplar mais veloz. Como mostram as novas imagens, expelir jatos é um comportamento esperado para corpos celestes.

Jato do cometa

Na fotografia, os cientistas identificaram o núcleo e o jato saindo do cometa e apontado para o Sol. Também foi possível observar a nuvem de gás brilhante ao redor do objeto. Ao todo, foram combinadas 159 exposições, com 50 segundos de duração cada, para formar a imagem final.

Os cometas são feitos de gelo, poeira e rochas. Ao se aproximar do Sol, a parte mais afetada pelo calor aquece. Caso o pedaço atingido tenha gelo, ele poderá passar do estado sólido para gasoso e escapar com força, formando o jato.

Na imagem, a linha lilás mostra o jato do cometa apontado para o Sol

“Os jatos estão apontando para a direção do Sol e a cauda do cometa na direção antissolar. Isso é comum”, explica o astrofísico Miquel Serra-Ricarto, do Observatório de Teide, em entrevista ao portal Live Science.

De acordo com a estimativa do especialista, o jato tem o comprimento de cerca de 10 mil km, sendo composto principalmente de poeira e dióxido de carbono (CO2).

No início do mês, o 3I/ATLAS passou por Marte e deve chegar mais próximo do Sol na próxima quarta-feira (29/10). O cometa só voltará a ser visível para a Terra em meados de novembro. Assim que reaparecer, os cientistas observarão as mudanças do objeto e seu jato após passar perto da estrela central.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!