4 frutas que podem estimular o colágeno e firmar a pele naturalmente

Para quem busca aliados naturais para manter a pele firme, unhas fortes e cabelos saudáveis, a dermatologista Regina Buffman garante que algumas frutas podem desempenhar um papel importante na produção de colágeno — proteína indispensável para a saúde e aquele glow up na autoestima.

O colágeno é uma proteína estrutural fundamental para a firmeza e elasticidade da pele, além de ser essencial para a saúde das articulações, ossos e cabelos.

De acordo com a especialista, a produção natural de colágeno pelo corpo começa a diminuir por volta dos 25 anos e cai progressivamente com o envelhecimento.

Para estimular essa produção, Regina Buffman revela que manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas magras, vitamina C, zinco e cobre, é fundamental.

Outro ponto de atenção está em evitar fatores que degradam o colágeno, como tabagismo, excesso de açúcar e exposição solar sem proteção, também é essencial.

Veja como as frutas podem auxiliar na produção natural de colágeno

Acerola

De acordo com a expert, as frutas ricas em vitamina C se destacam pelo potencial de deixar a pele com ainda mais viço. Entre elas, a acerola se destaca como uma das campeãs quando o assunto é formação do colágeno.

Morango

Queridinho das sobremesas, o morango é rico em vitamina C e manganês — dois componentes que participam diretamente da produção de colágeno. A fruta ainda oferece ácido elágico, substância que ajuda a prevenir a degradação das fibras de colágeno causada pela exposição solar.

Kiwi

Com sabor exótico e refrescante, o kiwi é um combo de nutrientes: vitamina C, vitamina E, zinco e cobre. Esses minerais ajudam a estabilizar a estrutura do colágeno e contribuem para sua durabilidade na pele.

Laranja

Clássica das manhãs brasileiras, a laranja é rica em vitamina C e bioflavonoides, que aumentam a absorção de nutrientes e ajudam na regeneração dos tecidos. Incluir a fruta regularmente na alimentação favorece uma pele mais firme e hidratada.

Outros alimentos que melhoram a saúde da pele, cabelo e unhas

Além das frutas, Regina revela que outros grupos alimentares são importantes para garantir um bom aporte de aminoácidos e micronutrientes que favorecem a produção de colágeno.

A semente de girassol e o ovo se “complementam nutricionalmente”

“Carnes magras e ovos também são fundamentais para a síntese da proteína, uma vez que são ricos em aminoácidos essenciais, como glicina e prolina”, garante Regina Buffman.

Apostar em oleaginosas e sementes na rotina diária também agrega vantagens quando o assunto são os cuidados com a beleza. “O destaque, em especial, vai para a castanha-do-pará, amêndoas e sementes de abóbora, que oferecem zinco e cobre, minerais importantes para a estabilidade das fibras de colágeno”, destaca.

Dormir bem traz o sentimento de felicidade

Além da alimentação, alguns hábitos fazem toda a diferença quando o assunto é manter a jovialidade. “Dormir bem, praticar atividade física regular e evitar o estresse oxidativo são hábitos que ajudam a preservar o colágeno”,

Por outro lado, a dermatologista alerta que o consumo excessivo de açúcar e álcool, o cigarro e a exposição solar intensa aceleram a degradação da proteína.

