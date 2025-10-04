O céu de outubro está cheio de reviravoltas e promete mexer com o coração de muita gente. Afinal, temos uma sequência poderosa de trânsitos astrais, como a Lua Cheia em Áries, a entrada de Vênus em Libra, Plutão direto em Aquário e, claro, a temporada de Escorpião trazendo intensidade no último nível. Por isso, alguns signos vão sentir ainda mais essas transformações, vivendo emoções fortes até o finalzinho do mês.
4 signos que vão viver fortes emoções até o fim do mês
Áries
Com a Lua Cheia brilhando no seu signo, Áries, a energia vem no modo turbo! Emoções ficam à flor da pele, e você pode sentir uma necessidade gigante de agir sem pensar muito. O momento pede coragem e atitude, mas também cuidado com impulsos exagerados. Até o fim do mês, prepare-se para viver situações intensas, tanto no amor quanto nos desafios pessoais.
Câncer
Quando a Lua Minguante chegar em Câncer, você vai sentir um chamado para olhar mais pra dentro. Emoções profundas podem vir à tona, pedindo reflexões e até algumas pausas. Apesar de parecer um momento mais tranquilo, a intensidade será grande, principalmente nos relacionamentos e na forma como lida com o passado. Vai ser um período de limpar, curar e se renovar.
