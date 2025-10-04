4 signos que viverão paixões quentes e arrebatadoras ainda este mês

As previsões para o final de outubro e começo de novembro estão intensas! Com Sol, Mercúrio e Marte transitando por Escorpião, o clima promete ser de paixão e emoção à flor da pele. Essa combinação poderosa desperta coragem, desejo e, claro, uma pitada de ciúme, então, cuidado para não se deixar levar pelas emoções. A boa notícia é que essa energia também pode ajudar a resolver pendências amorosas e reacender conexões que pareciam apagadas.

Leia também

E calma que tem mais! A partir de quarta-feira (29/10), Mercúrio entra em Sagitário e traz uma vibe mais leve, animada e sincera. As conversas ficam mais diretas e cheias de entusiasmo, o que pode facilitar reconciliações e novos encontros. E, com a Lua Crescente chegando para dar um empurrãozinho, o momento é ideal para investir em quem faz seu coração bater mais forte ou dar o próximo passo em um relacionamento, vivendo paixões quentes e arrebatadoras.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Quais signos vão fechar o mês com conquistas no campo afetivo

Touro, Câncer e Escorpião: romance no ar

Esses três signos devem sentir a influência escorpiana com mais intensidade. Touro e Câncer podem viver momentos de entrega emocional e estabilidade afetiva, quem está solteiro pode se surpreender com um reencontro marcante. Já Escorpião, regido pelos astros do momento, estará irresistível. A paixão vai dominar e, se houver conexão verdadeira, pode nascer algo duradouro.

13 imagens Fechar modal. 1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.