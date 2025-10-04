4 signos que viverão paixões quentes e arrebatadoras ainda este mês

As previsões para o final de outubro e começo de novembro estão intensas! Com Sol, Mercúrio e Marte transitando por Escorpião, o clima promete ser de paixão e emoção à flor da pele. Essa combinação poderosa desperta coragem, desejo e, claro, uma pitada de ciúme, então, cuidado para não se deixar levar pelas emoções. A boa notícia é que essa energia também pode ajudar a resolver pendências amorosas e reacender conexões que pareciam apagadas.
Leia também
-
Signos: dicas para lidar com as reviravoltas entre 27/10 e 2/11
-
Prepare-se: 3 signos terão “chuva” de dinheiro e virada total na vida
-
Paixões proibidas: 5 signos que não resistem a amores impossíveis
-
Estes são os 4 signos mais narcisistas, segundo a astrologia
E calma que tem mais! A partir de quarta-feira (29/10), Mercúrio entra em Sagitário e traz uma vibe mais leve, animada e sincera. As conversas ficam mais diretas e cheias de entusiasmo, o que pode facilitar reconciliações e novos encontros. E, com a Lua Crescente chegando para dar um empurrãozinho, o momento é ideal para investir em quem faz seu coração bater mais forte ou dar o próximo passo em um relacionamento, vivendo paixões quentes e arrebatadoras.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Quais signos vão fechar o mês com conquistas no campo afetivo
Touro, Câncer e Escorpião: romance no ar
Esses três signos devem sentir a influência escorpiana com mais intensidade. Touro e Câncer podem viver momentos de entrega emocional e estabilidade afetiva, quem está solteiro pode se surpreender com um reencontro marcante. Já Escorpião, regido pelos astros do momento, estará irresistível. A paixão vai dominar e, se houver conexão verdadeira, pode nascer algo duradouro.
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução
Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.