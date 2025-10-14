“45 minutos podem custar um sonho de infância”, diz Casemiro após a derrota do Brasil

A derrota da seleção brasileira para o Japão, na manhã desta terça-feira (14/10), foi amarga para os jogadores do Brasil. Após vitória contra a Coreia do Sul por 5 a 0, o time de Carlo Ancelotti fizeram dois tempos completamente distintos. No primeiro, 2 a 0, já na segunda etapa, a virada dos donos da casa por 3 a 2 em apenas 25 minutos.

Para Casemiro, a primeira derrota sofrida para o Japão no histórico no jogo, deixa a lição de que para render o que a torcida brasileira espera, é preciso apresentar em um nível maior dentro de campo.

Casemiro FOTO: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF

“45 minutos podem custar um sonho de infância”, declarou Casemiro após a derrota do Brasil FOTO: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF

“Nesse alto nível você tem que manter o maior equilíbrio. Sabemos que rolou um ânimo a mais, queríamos fechar a preparação destes 10, 12 dias com chave de ouro. E jogamos fora uma preparação excelente que fizemos em 45 minutos. Que sirva de aprendizado, a Copa do Mundo está aí. No alto nível, independente de quem for (o adversário), 45 minutos podem custar um sonho de infância”, declarou Casemiro.

“Com o situação de ser uma das grandes lideranças da equipe, o volante foi sóbrio na análise e fez questão de dividir com o grupo o peso da derrota, assim como compartilhou os louros da goleada contra a Coreia. “Toda a equipe não esteve bem na segunda parte. São detalhes e no alto nível detalhes fazem toda a diferença”, concluiu.

O Brasil retorna aos gramados na próxima data FIFA, entre 10 e 18 de novembro. Os próximos adversários da sele brasileira estão definidos: Senegal e Tunísia.