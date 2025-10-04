49ª Mostra Internacional de Cinema traz 373 títulos e grandes nomes a São Paulo

A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo está pronta para tomar a capital paulista entre 16 e 30 de outubro de 2025. Com um total impressionante de 373 títulos, incluindo longas, curtas e séries, vindos de 80 países, o evento ocupará 52 espaços pela cidade, abrangendo cinemas, centros culturais e CEUs.

A cerimônia de abertura, marcada para a véspera, 15 de outubro, na Sala São Paulo, terá como destaque a exibição de “Sirât”, de Oliver Laxe, longa premiado no Festival de Cannes, que contará com a presença das atrizes Stefania Gadda e Jade Oukid. Antes, o público verá o curta “Como Fotografar um Fantasma”, com a presença do diretor e roteirista Charlie Kaufman.

Veja as fotos Abrir em tela cheia 49ª Mostra Internacional de Cinema pôster oficial Divulgação Cena de “Frankenstein” Divulgação Cena de “Sirat” Divulgação Wagner Moura no filme brasileiro “O Agente Secreto” Reprodução Cena de “O Filho de Mil Homens” Divulgação Cena de “Bugonia” Divulgação Cartaz filme Mauricio de Sousa Reprodução Voltar

Próximo

A noite será de reconhecimento a grandes talentos: a cineasta martinicana Euzhan Palcy receberá o Prêmio Humanidade, honraria que também será entregue ao iraniano Jafar Panahi (diretor de “Foi Apenas um Acidente”, Palma de Ouro em Cannes), que virá ao evento para um debate com o público.

Já o criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, será agraciado com o Prêmio Leon Cakoff. A seleção da 49ª Mostra traz filmes aclamados nos principais festivais internacionais, como “Pai Mãe Irmã Irmão”, de Jim Jarmusch (Leão de Ouro em Veneza), “O Som da Queda”, de Mascha Schilinski, e “No Other Choice”, de Park Chan-wook.

O mexicano Guillermo del Toro terá duas ficções científicas apresentadas: o recente “Frankenstein” e seu primeiro longa, “Cronos” (1992). O encerramento, no dia 30 de outubro, será com Jay Kelly, de Noah Baumbach, logo após a cerimônia de premiação.

Valter Hugo Mãe: O escritor português, que assina o cartaz desta edição com sua arte detalhada, será tema de duas exibições: o documentário “De Lugar Nenhum”, de Miguel Gonçalves Mendes, e a adaptação do best-seller “O Filho de Mil Homens”, dirigida por Daniel Rezende.

Causa Palestina e Hiroshima: A Mostra dedica espaço a filmes que abordam a questão Palestina (“Era uma Vez em Gaza”, “Com Hasan em Gaza”) e marca os 80 anos da bomba atômica de Hiroshima com uma sessão dupla especial (“Alma Errante – Hibakusha” e “Chuva Negra”), seguida por uma apresentação musical da canção “Rosa de Hiroshima” com Mariana de Moraes e Gerson Conrad.

Mostrinha: A seção infantil chega à sua segunda edição com 13 longas (nove inéditos) e sete curtas. A abertura será com “O Diário de Pilar na Amazônia”, e a programação homenageará Mauricio de Sousa com filmes da Turma da Mônica e uma cinebiografia inédita.

Retrospectivas, Restauros e Encontros

O festival terá uma retrospectiva do diretor sérvio Želimir Žilnik, exibindo seu premiado “Primeiros Trabalhos” (Urso de Ouro em Berlim). Obras restauradas de peso, como o brasileiro “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005) e o mudo internacional Queen Kelly (1932), também estarão em cartaz, com a presença de especialistas em restauro.

A cineasta norte-americana Rebecca Miller estará presente para celebrar os 30 anos de seu primeiro filme, “Angela: Nas Asas da Imaginação” (1995), além de apresentar trechos de sua série documental sobre Martin Scorsese. Outro destaque é o documentário Yanuni, que retrata a líder indígena Juma Xipaia em sua luta pela justiça climática na Amazônia.

O Encontro de Ideias Audiovisuais (Mercado, Fórum e Da Palavra à Imagem) oferecerá debates, networking e mentorias gratuitas na Cinemateca Brasileira, de 22 a 25 de outubro. Além disso, a Mostra exibe quatro séries e filmes indicados pelos seus países para o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2026.

A 49ª edição também estende seu alcance com exibições em Manaus e Belém, e através da tradicional itinerância do Sesc pelo estado de São Paulo.