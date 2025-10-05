5-alimentos-que-hidratam-o-corpo,-segundo-uma-nutricionista

A hidratação é essencial para a saúde e vai muito além de apenas beber água. Também é possível se manter hidratado por meio da alimentação, escolhendo alimentos com alto teor de água.

A nutricionista do Metrópoles Juliana Andrade destaca que alguns alimentos naturais se destacam pela alta concentração de água, eletrólitos e nutrientes que ajudam a repor líquidos perdidos ao longo do dia.

“Além de hidratar, eles ainda oferecem vitaminas e minerais importantes para a imunidade e para o bom funcionamento do organismo”, acrescenta.

Os campeões de hidratação, segundo a profissional, são:

Melancia

Pepino

Água de coco

Abacaxi

Laranja

“A inclusão desses alimentos no dia a dia é uma forma simples e saborosa de complementar a hidratação. Mas vale lembrar: eles não substituem a água — que continua sendo indispensável”, reforça.