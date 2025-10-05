11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

5 alimentos que hidratam o corpo, segundo uma nutricionista

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
5-alimentos-que-hidratam-o-corpo,-segundo-uma-nutricionista

A hidratação é essencial para a saúde e vai muito além de apenas beber água. Também é possível se manter hidratado por meio da alimentação, escolhendo alimentos com alto teor de água.

Leia também

A nutricionista do Metrópoles Juliana Andrade destaca que alguns alimentos naturais se destacam pela alta concentração de água, eletrólitos e nutrientes que ajudam a repor líquidos perdidos ao longo do dia.

8 imagensEle abrange aspectos físicos, mentais e sociaisFaça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudávelPraticar atividade física é essencial Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e felizO bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sonoFechar modal.1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

“Além de hidratar, eles ainda oferecem vitaminas e minerais importantes para a imunidade e para o bom funcionamento do organismo”, acrescenta.

Os campeões de hidratação, segundo a profissional, são:

  • Melancia
  • Pepino
  • Água de coco
  • Abacaxi
  • Laranja

“A inclusão desses alimentos no dia a dia é uma forma simples e saborosa de complementar a hidratação. Mas vale lembrar: eles não substituem a água — que continua sendo indispensável”, reforça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost