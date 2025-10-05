5 lições de Henrique Fogaça para empreender com estratégia

Henrique Fogaça não é apenas um chef renomado e presença constante na televisão: ele também se consolidou como empresário de sucesso.

Em seu livro Manual de Sobrevivência do Empreendedor Moderno, o chef reúne cinco lições valiosas para quem deseja empreender com estratégia e consistência, mostrando que paixão pela gastronomia precisa andar lado a lado com gestão inteligente.

A primeira lição é avaliar o mercado antes de iniciar um negócio. Segundo Fogaça, é fundamental entender o setor, planejar adequadamente e se capacitar para gerir o empreendimento de forma eficiente, evitando decisões baseadas apenas na emoção ou na vontade momentânea.

A segunda lição do livro enfatiza aprender com os erros. O chef reforça que o fracasso faz parte do processo e é essencial para desenvolver resiliência, adaptando-se às dificuldades e aprimorando estratégias a cada passo.

A terceira lição destaca a importância de ter um plano de negócios bem estruturado, incluindo controle financeiro rigoroso e estratégias de marketing, fundamentais para o sucesso a longo prazo.

As duas últimas lições tratam da necessidade de pausar estrategicamente e inovar na gestão. Saber quando reorganizar processos garante crescimento sustentável e fortalece a marca. Além disso, a expansão planejada, especialmente por meio de franquias, permite crescer com qualidade, fornecer suporte aos franqueados e manter a consistência no mercado.

Todas essas lições estão detalhadas no livro, servindo como um verdadeiro guia para empreendedores que desejam transformar paixão em negócios duradouros.

Fogaça estará no próximo Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

