07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

5 signos que vão viver amores intensos e fazer muito sexo em outubro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
5-signos-que-vao-viver-amores-intensos-e-fazer-muito-sexo-em-outubro

O mês de outubro promete ser um período de revelações, encontros marcantes e conexões mais profundas — e reserva sexo gostoso para muitos nativos do zodíaco. Com Mercúrio em Escorpião, as conversas ganham intensidade e podem transformar a forma como você enxerga as relações. A Lua Cheia em Áries traz coragem para assumir sentimentos, enquanto Vênus em Libra favorece encontros românticos e parcerias equilibradas.

Leia também

No fim do mês, a entrada do Sol em Escorpião reforça a paixão, e Mercúrio em Sagitário abre espaço para diálogos leves e otimistas.

Confira quais signos vão se dar bem no amor em outubro

Libra

Os librianos são os grandes favorecidos do mês. O magnetismo aumenta e há mais chances de viver momentos de harmonia e romance.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Se estiver solteiro, pode atrair alguém que soma; se já vive um relacionamento, outubro trará reconciliações e encontros que reacendem a chama.

13 imagensO signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiançaOs taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormirO signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligenteRepresentado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoçõesOs leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.Fechar modal.1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost