50 jogos em promoção nesta semana para PS5, Xbox, Steam e Nintendo Switch

Gamers, atenção: as principais lojas digitais e varejistas do país estão oferecendo grandes promoções em jogos nesta semana. Clássicos e lançamentos recentes aparecem com até 80% de desconto, abrangendo títulos para PlayStation, Xbox, Nintendo e PC.
Entre as principais ofertas estão Final Fantasy VII Remake Intergrade por R$ 75,81, God of War: Ragnarok por R$ 98,96 e Alan Wake 2: Deluxe Edition por R$ 107,97 — além do roguelite Absolum, novo sucesso indie que já é considerado um dos melhores do ano.
Confira abaixo os principais descontos por plataforma 👇
🎮 1. Ofertas para PlayStation (PS4 e PS5)
A PlayStation Store traz promoções de alguns dos maiores sucessos da Sony e de estúdios parceiros. Há opções para todos os estilos — de RPGs a aventuras cinematográficas.
-
Final Fantasy VII Remake Intergrade – R$ 75,81
-
God of War: Ragnarok – R$ 98,96
-
Gran Turismo 7 – R$ 98,96
-
Star Wars Jedi: Survivor – R$ 67,78
-
Red Dead Redemption 2 – R$ 74,97
-
Dead Space (Remake) – R$ 67,78
-
It Takes Two – R$ 59,67
-
Mass Effect Legendary Edition – R$ 29,89
-
Yakuza: Like a Dragon – R$ 43,80
-
The Witcher 3: Wild Hunt – R$ 41,58
💡 Dica: combinações perfeitas para o Halloween são Dead Space e Resident Evil Village, que também estão com preços reduzidos em mídia física.
🕹️ 2. Ofertas para Xbox (Series X|S e One)
A Microsoft Store preparou uma lista de descontos robusta com jogos de ação, RPG e corrida — incluindo recordes de preço mais baixo histórico.
-
Like a Dragon: Infinite Wealth – R$ 104,96
-
Alan Wake 2: Deluxe Edition – R$ 107,97
-
Frostpunk 2 – R$ 77,96
-
Horizon Chase 2 (BR) – R$ 46,22
-
Blasphemous – R$ 23,11
-
Mafia: Trilogy – R$ 49,98
-
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – R$ 69,65
-
Sonic Colors: Ultimate – R$ 65,70
-
Titanfall 2: Ultimate Edition – R$ 17,85
-
Marvel’s Midnight Suns – R$ 44,98
💬 Destaque: Alan Wake 2 retorna com visual de última geração e continua a história de um dos thrillers mais aclamados dos games.
💻 3. Ofertas na Steam (PC)
Antes das promoções de Halloween, o Steam já oferece ótimas oportunidades para jogadores de PC. O recém-lançado Absolum e clássicos como Celeste e GTA V aparecem entre os mais procurados.
-
Absolum – R$ 66,59
-
Warhammer 40,000: Space Marine 2 – R$ 89,95
-
Celeste – R$ 14,99
-
Wolfenstein II: The New Colossus – R$ 23,25
-
GTA V – R$ 74,95
-
Tekken 8 – R$ 148,45
-
Borderlands 3 – R$ 11,99
-
Manor Lords – R$ 64,99
-
Mafia: Definitive Edition – R$ 34,48
-
Guilty Gear Strive – R$ 86,99
🔥 Dica bônus: Borderlands 3 é uma excelente opção para quem quer jogar em grupo gastando pouco.
🕹️ 4. Ofertas no Nintendo Switch
A eShop traz descontos expressivos em títulos de ação, plataforma e luta. O destaque vai para Ninja Gaiden: Ragebound e Dragon Ball FighterZ, que recebe novos conteúdos em 2025.
-
Dragon Ball FighterZ – R$ 54,38
-
Mortal Kombat 11 Ultimate – R$ 41,85
-
Ninja Gaiden: Ragebound – R$ 84,80
-
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – R$ 56,99
-
SUPERHOT – R$ 20,70
-
Metal Slug Tactics – R$ 48,09
-
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – R$ 45,98
-
Overcooked Special Edition – R$ 11,99
-
Don’t Starve – R$ 19,97
-
Dying Light: Definitive Edition – R$ 49,80
📀 5. Jogos em mídia física (Amazon e Mercado Livre)
Quem prefere o bom e velho disco também pode aproveitar as ofertas desta semana:
-
Resident Evil Village (PS5) – R$ 120
-
Immortals Fenyx Rising (PS4) – R$ 71,86
-
Star Wars Outlaws (PS5) – R$ 146
-
Devil May Cry 5 (PS5) – R$ 120
-
Pokémon Violet (Switch) – R$ 284,05
-
Sonic X Shadow Generations (PS5) – R$ 172,70
-
Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS5) – R$ 173,56
-
Far Cry 6 (PS4) – R$ 109,88
-
Mass Effect Legendary Edition – R$ 78,98
-
Assassin’s Creed Valhalla – R$ 113
💰 As promoções ficam disponíveis por tempo limitado, com validade variando conforme cada loja digital. É uma boa oportunidade para renovar a biblioteca e aproveitar grandes títulos por preços reduzidos.
