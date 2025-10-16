16/10/2025
50 jogos em promoção nesta semana para PS5, Xbox, Steam e Nintendo Switch

Ofertas incluem títulos como Final Fantasy VII Remake, Alan Wake 2, Dragon Ball FighterZ e o recém-lançado Absolum; veja os destaques

Gamers, atenção: as principais lojas digitais e varejistas do país estão oferecendo grandes promoções em jogos nesta semana. Clássicos e lançamentos recentes aparecem com até 80% de desconto, abrangendo títulos para PlayStation, Xbox, Nintendo e PC.

God of War Ragnarok explora o fim do mundo segundo a mitologia nórdica — Foto: Reprodução/Steam

Entre as principais ofertas estão Final Fantasy VII Remake Intergrade por R$ 75,81, God of War: Ragnarok por R$ 98,96 e Alan Wake 2: Deluxe Edition por R$ 107,97 — além do roguelite Absolum, novo sucesso indie que já é considerado um dos melhores do ano.

Confira abaixo os principais descontos por plataforma 👇

🎮 1. Ofertas para PlayStation (PS4 e PS5)

A PlayStation Store traz promoções de alguns dos maiores sucessos da Sony e de estúdios parceiros. Há opções para todos os estilos — de RPGs a aventuras cinematográficas.

  • Final Fantasy VII Remake Intergrade – R$ 75,81

  • God of War: Ragnarok – R$ 98,96

  • Gran Turismo 7 – R$ 98,96

  • Star Wars Jedi: Survivor – R$ 67,78

  • Red Dead Redemption 2 – R$ 74,97

  • Dead Space (Remake) – R$ 67,78

  • It Takes Two – R$ 59,67

  • Mass Effect Legendary Edition – R$ 29,89

  • Yakuza: Like a Dragon – R$ 43,80

  • The Witcher 3: Wild Hunt – R$ 41,58

💡 Dica: combinações perfeitas para o Halloween são Dead Space e Resident Evil Village, que também estão com preços reduzidos em mídia física.

🕹️ 2. Ofertas para Xbox (Series X|S e One)

A Microsoft Store preparou uma lista de descontos robusta com jogos de ação, RPG e corrida — incluindo recordes de preço mais baixo histórico.

  • Like a Dragon: Infinite Wealth – R$ 104,96

  • Alan Wake 2: Deluxe Edition – R$ 107,97

  • Frostpunk 2 – R$ 77,96

  • Horizon Chase 2 (BR) – R$ 46,22

  • Blasphemous – R$ 23,11

  • Mafia: Trilogy – R$ 49,98

  • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – R$ 69,65

  • Sonic Colors: Ultimate – R$ 65,70

  • Titanfall 2: Ultimate Edition – R$ 17,85

  • Marvel’s Midnight Suns – R$ 44,98

💬 Destaque: Alan Wake 2 retorna com visual de última geração e continua a história de um dos thrillers mais aclamados dos games.

💻 3. Ofertas na Steam (PC)

Antes das promoções de Halloween, o Steam já oferece ótimas oportunidades para jogadores de PC. O recém-lançado Absolum e clássicos como Celeste e GTA V aparecem entre os mais procurados.

  • Absolum – R$ 66,59

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 – R$ 89,95

  • Celeste – R$ 14,99

  • Wolfenstein II: The New Colossus – R$ 23,25

  • GTA V – R$ 74,95

  • Tekken 8 – R$ 148,45

  • Borderlands 3 – R$ 11,99

  • Manor Lords – R$ 64,99

  • Mafia: Definitive Edition – R$ 34,48

  • Guilty Gear Strive – R$ 86,99

🔥 Dica bônus: Borderlands 3 é uma excelente opção para quem quer jogar em grupo gastando pouco.

🕹️ 4. Ofertas no Nintendo Switch

A eShop traz descontos expressivos em títulos de ação, plataforma e luta. O destaque vai para Ninja Gaiden: Ragebound e Dragon Ball FighterZ, que recebe novos conteúdos em 2025.

  • Dragon Ball FighterZ – R$ 54,38

  • Mortal Kombat 11 Ultimate – R$ 41,85

  • Ninja Gaiden: Ragebound – R$ 84,80

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – R$ 56,99

  • SUPERHOT – R$ 20,70

  • Metal Slug Tactics – R$ 48,09

  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – R$ 45,98

  • Overcooked Special Edition – R$ 11,99

  • Don’t Starve – R$ 19,97

  • Dying Light: Definitive Edition – R$ 49,80

📀 5. Jogos em mídia física (Amazon e Mercado Livre)

Quem prefere o bom e velho disco também pode aproveitar as ofertas desta semana:

  • Resident Evil Village (PS5) – R$ 120

  • Immortals Fenyx Rising (PS4) – R$ 71,86

  • Star Wars Outlaws (PS5) – R$ 146

  • Devil May Cry 5 (PS5) – R$ 120

  • Pokémon Violet (Switch) – R$ 284,05

  • Sonic X Shadow Generations (PS5) – R$ 172,70

  • Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS5) – R$ 173,56

  • Far Cry 6 (PS4) – R$ 109,88

  • Mass Effect Legendary Edition – R$ 78,98

  • Assassin’s Creed Valhalla – R$ 113

💰 As promoções ficam disponíveis por tempo limitado, com validade variando conforme cada loja digital. É uma boa oportunidade para renovar a biblioteca e aproveitar grandes títulos por preços reduzidos.

Fonte: PlayStation, Xbox, Steam, Nintendo e TechTudo
✍️ Redigido por ContilNet

