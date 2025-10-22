500 quilos de branquinha são trazidos do Amazonas para o mercado de Sena Madureira

O mercado do peixe de Sena Madureira, situado nas proximidades da Feira nova, foi abastecido na manhã desta quarta-feira (22) com uma remessa de branquinha trazida de Humaitá (Amazonas). 500 quilos da espécie foram importados e já se encontram à disposição dos consumidores.

De acordo com o pescador Gean, o preço da branquinha é variado. “Caso o consumidor queira levar a branquinha tratada, no ponto de colocar no fogo, vai pagar 25 reais o quilo. Não tratada, custa 22 reais”, enfatizou.

Ao longo deste ano, os profissionais que atuam no mercado local já importaram por diversas vezes peixes do Amazonas, principalmente de Lábrea, Boca do Acre e Humaitá. Em meses anteriores, as espécies estavam escassas na região, por isso, a única alternativa encontrada foi trazer o produto de outras cidades.

Hoje, além das branquinhas há também outras espécies à disposição dos consumidores.