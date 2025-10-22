22/10/2025
Universo POP
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
“Padre do Pecado”: entenda a cronologia do escândalo
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta quarta-feira
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja

500 quilos de branquinha são trazidos do Amazonas para o mercado de Sena Madureira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O mercado do peixe de Sena Madureira, situado nas proximidades da Feira nova, foi abastecido na manhã desta quarta-feira (22) com uma remessa de branquinha trazida de Humaitá (Amazonas). 500 quilos da espécie foram importados e já se encontram à disposição dos consumidores.

De acordo com o pescador Gean, o preço da branquinha é variado. “Caso o consumidor queira levar a branquinha tratada, no ponto de colocar no fogo, vai pagar 25 reais o quilo. Não tratada, custa 22 reais”, enfatizou.

Ao longo deste ano, os profissionais que atuam no mercado local já importaram por diversas vezes peixes do Amazonas, principalmente de Lábrea, Boca do Acre e Humaitá. Em meses anteriores, as espécies estavam escassas na região, por isso, a única alternativa encontrada foi trazer o produto de outras cidades.

Hoje, além das branquinhas há também outras espécies à disposição dos consumidores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost