6 PMs são denunciados por agressões a moradores de rua em SC. Vídeo

Seis policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) por supostas agressões contra pessoas em situação de rua na noite de 12 de maio de 2025, no centro de Florianópolis.

A denúncia foi apresentada na última sexta-feira (17/10) pelo Promotor de Justiça Rodrigo Millen Carlin, da 42ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital.

As agressões foram registradas em vídeo por um morador do Centro. Nas imagens, os policiais aparecem agredindo homens que estavam deitados embaixo da marquise do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

