63 estudantes de escola pública passam mal após comer merenda

Pelo menos 63 estudantes da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité (MG), precisaram de atendimento médico emergencial nesta terça-feira (7/10), após apresentarem sintomas de suspeita de intoxicação alimentar. As vítimas foram levadas para a UPA 24 horas do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, e equipes de saúde investigam a possível causa do incidente.

A maioria dos alunos é adolescente. Assim que a escola identificou o mal-estar, os estudantes foram encaminhados rapidamente à unidade de saúde, que ativou plano de contingência com apoio da Prefeitura Municipal de Ibirité e da Secretaria Municipal de Saúde.

“A Prefeitura de Ibirité se solidariza com os estudantes da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo e com suas famílias, diante do ocorrido nesta terça-feira, quando alunos precisaram de atendimento médico em razão de uma possível intoxicação alimentar”, informou a administração municipal.

Devido ao grande número de alunos intoxicados, a prefeitura mobilizou todas as ambulâncias disponíveis para transporte, e o hospital reforçou o atendimento, convocando profissionais médicos e de enfermagem fora da escala regular para garantir assistência adequada.

O Hospital Regional de Ibirité e a Secretaria Municipal de Saúde continuam monitorando o quadro clínico dos alunos. Até o momento, não há registro de casos graves, e a prefeitura reafirmou seu compromisso com a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes afetados.