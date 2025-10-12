12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

68%: a cifra que pesa sobre Eduardo Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
68%:-a-cifra-que-pesa-sobre-eduardo-bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – que está nos Estados Unidos – alcançou um índice de rejeição recorde de 68% na mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada em outubro de 2025.

O levantamento aponta que a esmagadora maioria dos eleitores “não votariam de jeito nenhum” no filho do ex-presidente, colocando-o na liderança negativa do cenário político.

Outros nomes citados na pesquisa incluem Michelle Bolsonaro, Lula, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior.

Para entender a análise completa dos dados e as implicações desses números, assista ao vídeo:

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost