68%:-a-cifra-que-pesa-sobre-eduardo-bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – que está nos Estados Unidos – alcançou um índice de rejeição recorde de 68% na mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada em outubro de 2025.

O levantamento aponta que a esmagadora maioria dos eleitores “não votariam de jeito nenhum” no filho do ex-presidente, colocando-o na liderança negativa do cenário político.

Outros nomes citados na pesquisa incluem Michelle Bolsonaro, Lula, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior.

Para entender a análise completa dos dados e as implicações desses números, assista ao vídeo: