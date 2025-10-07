7 jogos indispensáveis para PS5 que não podem faltar na sua coleção

Se você quer turbinar sua coleção de jogos para PlayStation 5, há alguns títulos que simplesmente não podem faltar na prateleira. Com base no ranking do Metacritic e nas opiniões de jogadores em sites como Amazon, Casas Bahia e Mercado Livre, o TechTudo reuniu os 7 melhores games que valem cada minuto de jogatina — e cada centavo investido.

Entre eles, estão clássicos repaginados, aventuras cinematográficas e experiências imersivas que exploram todo o potencial do PS5.

🎮 Confira a lista completa:

Astro Bot — Nota 94 no Metacritic

Um dos títulos mais elogiados do PS5, o jogo destaca o uso inovador do controle DualSense, oferecendo uma experiência sensorial e divertida. Na Amazon, pode ser encontrado com até 35% de desconto (R$ 219). Tetris Effect: Connected — Nota 89

O clássico jogo de blocos ganhou uma versão moderna e imersiva, com trilha sonora envolvente, modo cooperativo e desafios contra IA. Está à venda por R$ 383. Baldur’s Gate 3 — Nota 96

Premiado como Jogo do Ano, traz uma narrativa complexa, liberdade total de escolhas e gráficos impressionantes. Elden Ring — Nota 96

Desenvolvido pela FromSoftware, o RPG de mundo aberto continua no topo das avaliações, combinando desafios intensos e ambientação épica. Resident Evil 4 Remake — Nota 93

Um dos remakes mais elogiados da geração, mistura nostalgia e modernidade com jogabilidade refinada e visuais de tirar o fôlego. God of War: Ragnarök — Nota 94

Kratos e Atreus retornam em uma aventura marcante que combina ação cinematográfica e profundidade emocional. Final Fantasy VII Rebirth — Nota 92

Continuação direta de Remake, o game expande o universo de Midgar com gráficos de ponta e enredo envolvente.

Esses títulos representam o que há de melhor no catálogo do PS5 — tanto para quem busca imersão, desafio ou nostalgia, quanto para quem quer colecionar os grandes sucessos da geração.

Fonte: TechTudo / Metacritic / Amazon / Casas Bahia / Mercado Livre

✍️ Redigido por ContilNet