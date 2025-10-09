90% dos acreanos ganham até R$ 5 mil e podem ser beneficiados com isenção do IR, diz estudo

Um levantamento elaborado pelo Brasil em Mapas, com base na PNAD Contínua de 2025, mostra que 90% da população ocupada no Acre tem rendimento de até R$5 mil mensais. O índice coloca o estado acima da média nacional, de 84%, e também superior à média da região Norte, que registrou 85,1%.

Na prática, isso significa que nove em cada dez trabalhadores acreanos estariam contemplados pela proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$5 mil, atualmente em discussão. O impacto seria direto no bolso da população, que poderia ter maior alívio tributário e aumento do poder de compra.

O Acre acompanha o perfil de estados do Nordeste, onde os índices de baixa renda são ainda mais elevados. No Maranhão, por exemplo, 94,8% da população ocupada recebe até R$5 mil, seguido pelo Piauí (93,2%) e Ceará (93,1%). No Norte, embora a média seja de 85%, o Acre desponta como um dos estados com maior proporção de trabalhadores nessa faixa de rendimento.

Já nas regiões Sul e Sudeste, o cenário é diferente. São Paulo tem 67,5% da população com renda abaixo de R$5 mil, Santa Catarina 68,2% e o Rio de Janeiro 69,8%. O Distrito Federal apresenta a menor proporção do país, com apenas 48% da população recebendo até esse valor, reflexo da concentração salarial entre servidores públicos.

De acordo com a análise, a proposta de isenção do IR poderia beneficiar cerca de 85,9 milhões de brasileiros. No Acre, o impacto seria expressivo, já que grande parte dos trabalhadores se enquadra nos critérios estabelecidos.

Confira o mapa completo abaixo: