90% dos acreanos ganham até R$ 5 mil e podem ser beneficiados com isenção do IR, diz estudo

O Acre acompanha o perfil de estados do Nordeste, onde os índices de baixa renda são ainda mais elevados

Um levantamento elaborado pelo Brasil em Mapas, com base na PNAD Contínua de 2025, mostra que 90% da população ocupada no Acre tem rendimento de até R$5 mil mensais. O índice coloca o estado acima da média nacional, de 84%, e também superior à média da região Norte, que registrou 85,1%.

Cerca de 90% da população acreana deverá ser beneficiada/Foto: Davi Sopchaki

Na prática, isso significa que nove em cada dez trabalhadores acreanos estariam contemplados pela proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$5 mil, atualmente em discussão. O impacto seria direto no bolso da população, que poderia ter maior alívio tributário e aumento do poder de compra.

O Acre acompanha o perfil de estados do Nordeste, onde os índices de baixa renda são ainda mais elevados. No Maranhão, por exemplo, 94,8% da população ocupada recebe até R$5 mil, seguido pelo Piauí (93,2%) e Ceará (93,1%). No Norte, embora a média seja de 85%, o Acre desponta como um dos estados com maior proporção de trabalhadores nessa faixa de rendimento.

Já nas regiões Sul e Sudeste, o cenário é diferente. São Paulo tem 67,5% da população com renda abaixo de R$5 mil, Santa Catarina 68,2% e o Rio de Janeiro 69,8%. O Distrito Federal apresenta a menor proporção do país, com apenas 48% da população recebendo até esse valor, reflexo da concentração salarial entre servidores públicos.

De acordo com a análise, a proposta de isenção do IR poderia beneficiar cerca de 85,9 milhões de brasileiros. No Acre, o impacto seria expressivo, já que grande parte dos trabalhadores se enquadra nos critérios estabelecidos.

Confira o mapa completo abaixo:

