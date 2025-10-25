25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

950 vezes CR7: Cristiano Ronaldo marca mais um e fica próximo dos mil gols

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Cristiano Ronaldo deu mais um passo rumo à marca histórica de 1.000 gols na carreira. O craque português marcou neste sábado (25/10) o segundo gol da vitória do Al Nassr por 2 a 0 sobre o Al Hazem, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Saudita.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o camisa 7 recebeu passe preciso do brasileiro Wesley, ex-Corinthians, e completou para o gol, fechando o placar a favor da equipe de Riade. Com o resultado, o Al Nassr manteve os 100% de aproveitamento na competição e segue na liderança da Saudi Pro League, três pontos à frente do Al Taawoun.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo se despede do Al-NassrReprodução/Instagram
Reprodução
Cristiano RonaldoReprodução
Reprodução / Instagram
Cristiano RonaldoReprodução / Instagram

Leia Também

Com o gol, Cristiano Ronaldo chegou a 950 gols em sua carreira profissional, ficando a 50 de atingir o feito inédito do milésimo. O atacante soma agora seis gols e duas assistências em oito jogos na atual temporada pelo clube saudita.

Aos 40 anos, o astro português continua sendo peça fundamental do Al Nassr e mantém o alto rendimento em mais uma temporada de sua trajetória marcada por recordes e longevidade.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost