950 vezes CR7: Cristiano Ronaldo marca mais um e fica próximo dos mil gols

Cristiano Ronaldo deu mais um passo rumo à marca histórica de 1.000 gols na carreira. O craque português marcou neste sábado (25/10) o segundo gol da vitória do Al Nassr por 2 a 0 sobre o Al Hazem, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Saudita.
Aos 43 minutos do segundo tempo, o camisa 7 recebeu passe preciso do brasileiro Wesley, ex-Corinthians, e completou para o gol, fechando o placar a favor da equipe de Riade. Com o resultado, o Al Nassr manteve os 100% de aproveitamento na competição e segue na liderança da Saudi Pro League, três pontos à frente do Al Taawoun.
Com o gol, Cristiano Ronaldo chegou a 950 gols em sua carreira profissional, ficando a 50 de atingir o feito inédito do milésimo. O atacante soma agora seis gols e duas assistências em oito jogos na atual temporada pelo clube saudita.
Aos 40 anos, o astro português continua sendo peça fundamental do Al Nassr e mantém o alto rendimento em mais uma temporada de sua trajetória marcada por recordes e longevidade.
