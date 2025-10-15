15/10/2025
Universo POP
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.

99 admite instabilidade no app nesta quarta; serviço é restabelecido gradualmente

Motoristas e passageiros relatam falhas desde o início da manhã; empresa pede desculpas e afirma que equipes atuam para normalizar o sistema

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Usuários da 99 enfrentaram dificuldade de acesso ao aplicativo de corridas na manhã desta quarta-feira (15). A empresa confirmou uma interrupção inesperada e divulgou nota informando que os serviços estão sendo restabelecidos gradualmente, com pedido de desculpas pelo transtorno.

Foto: Divulgação/99

O que aconteceu

  • Por volta das 7h40, passageiros passaram a receber a mensagem “Solicitação expirou, tente novamente” ao tentar pedir corridas.

  • Motoristas relataram problemas para encerrar viagens em andamento.

  • No X (Twitter), centenas de usuários reclamaram de atrasos e prejuízos — de perda de prova a entrega de mala de maternidade interrompida.

  • No Downdetector, o pico de notificações ocorreu por volta das 8h30, com mais de 5 mil relatos no Brasil.

  • Às 11h30, persistiam instabilidades, segundo usuários.

O que diz a 99 (nota)

“Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão.”

Fontes: O Tempo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost