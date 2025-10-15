99 admite instabilidade no app nesta quarta; serviço é restabelecido gradualmente

Usuários da 99 enfrentaram dificuldade de acesso ao aplicativo de corridas na manhã desta quarta-feira (15). A empresa confirmou uma interrupção inesperada e divulgou nota informando que os serviços estão sendo restabelecidos gradualmente, com pedido de desculpas pelo transtorno.
O que aconteceu
-
Por volta das 7h40, passageiros passaram a receber a mensagem “Solicitação expirou, tente novamente” ao tentar pedir corridas.
-
Motoristas relataram problemas para encerrar viagens em andamento.
-
No X (Twitter), centenas de usuários reclamaram de atrasos e prejuízos — de perda de prova a entrega de mala de maternidade interrompida.
-
No Downdetector, o pico de notificações ocorreu por volta das 8h30, com mais de 5 mil relatos no Brasil.
-
Às 11h30, persistiam instabilidades, segundo usuários.
O que diz a 99 (nota)
“Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão.”
Fontes: O Tempo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias