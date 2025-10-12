12/10/2025
A amizade “Beatlemaníaca” que moldou o Clube da Esquina chega ao DF

Escrito por Metrópoles
A colaboração entre Lô Borges e Beto Guedes no Festival Estilo Brasil, na turnê “Esquinas & Canções” em 25 de outubro, é a celebração de uma amizade que começou na infância e definiu uma vertente do Clube da Esquina. A performance em Brasília é um novo capítulo dessa cumplicidade, garantindo ao público a chance de revisitar clássicos como “Feira Moderna” e “O Sal da Terra”.

Beto Guedes e Lô Borges faziam parte da ala mais jovem do Clube da Esquina e eram conhecidos como “beatlemaníacos” pela forte influência do rock.

Lô Borges, que começou a tocar violão aos 10 anos, formou com Beto Guedes, ainda na adolescência, o conjunto “The Beavers”, uma homenagem clara ao quarteto de Liverpool no auge da Beatlemania.

A conexão entre Lô e Beto se aprofundou durante a composição e gravação do álbum “Clube da Esquina” (1972). Na época, Lô Borges e Beto Guedes precisaram pedir autorização aos pais para viajar ao Rio de Janeiro e participar das gravações.

Lô Borges relembrou em entrevista o episódio com a mãe de Beto. Ao pedir autorização para levar Beto ao Rio, a mãe dele fez um pedido a Milton Nascimento: “cê cuida muito bem de Alberto, Alberto não sabe andar nessa rua direito, é menino muito sozinho”.

Os dois jovens trouxeram uma sonoridade mais hippie e Flower Power para o álbum. Lô Borges afirma que, durante o período de composição, ele era respeitado por trazer influências (o rock/Beatles) que os outros músicos não tinham.

Beto Guedes, o baixista do Clube, consolidou-se como um dos grandes nomes da MPB, sendo a voz por trás de hinos atemporais como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”.

A sinergia entre os amigos foi revivida com o sucesso do projeto “A Música de Minas, 50 anos”, que Beto Guedes fez ao lado de Lô Borges e Flávio Venturini. Esse projeto foi crucial para renovar o interesse do público pela obra dos artistas.

Agora, em Brasília, o público terá a chance de presenciar esse encontro junto com Sérgio Hinds, da banda O Terço, no festival Estilo Brasil.

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, o evento tem patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

