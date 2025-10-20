A chegada do SBT News só vem a somar

Dentro de mais algumas semanas, de todas as principais TVs abertas, só a Rede TV! não terá um canal de notícias.

O SBT News, todos sabemos, está em processo de montagem e, a partir de 15 de dezembro, irá se somar à GloboNews, RecordNews e BandNews, além de outros que já existem, na altura e importância de CNN Brasil e Jovem Pan.

Uma quantidade respeitável, mas que não é exagerada, diante do que representa para qualquer empresa contar com uma televisão dessa importância.

Uma boa estratégia e a produção do jornalismo de maior qualidade, ao mesmo tempo, conta pontos dos mais elevados, como também propicia a busca de novos mercados e anunciantes de maior potencial.

Ao contrário dos canais esportivos, que necessariamente precisam comprar e se amparar na transmissão de boas competições, o bom jornalismo praticado hoje tem custos operacionais dos mais razoáveis. Menores do que foram no passado.

Sem contar a facilidade de oferecer informação em tempo real, alcance e maior acessibilidade.

Em cima disso

Todo o SBT News será ancorado do “aquário”, na redação de jornalismo do SBT.

Dentro de mais uma ou duas semanas, devem começar os testes de luz e gravações dos pilotos.

Parceria definida

Apesar do que foi divulgado nessas últimas horas, o novo realito da Record, “A Casa do Patrão”, ainda será anunciado oficialmente.

E isto só se dará quando for assinado o contrato de coprodução com a Disney. É por aí o caminho.

No embalo

A televisão brasileira já produziu a “Casa dos Artistas” e agora terá a “Casa do Patrão”.

Deve parar por aí? Com certeza, não. Vale lembrar que a Silvinha Abravanel registrou a marca “Casa dos Vilões”. Numa dessas…

Certa urgência

Ainda em relação ao reality “A Casa do Patrão”, está tudo bem conversado e combinado, assim como o desejo de começar a acelerar as providências devidas.

A ideia é colocar no ar em 2026, imediatamente após o fim do “BBB” na Globo. Por aí se entenda meados ou finalzinho de abril.

Primeira reunião

Sobre o contrato do João Augusto Liberato assinado com a Record, hoje já vai acontecer a primeira reunião dele com a equipe de produção do seu reality.

O encontro será na casa do João, em Aldeia da Serra.

Importante ressaltar

Quando surgiram rumores sobre o desejo do João Augusto em fazer televisão, aqui foi informado que não seria no SBT.

A conversa com a Record, naquela altura, já estava em curso e o fato de ser no jornalismo, via “Domingo Espetacular”, foi um desejo que atendeu a todos.

Mesmo caso

Assim como a da jornalista Clarissa Guimarães, a dispensa do Flávio Gomes da TMC também se deu de forma inexplicável e bem desrespeitosa.

A justificativa é que ele foi mandado embora por causa das redes sociais. Porque milita demais. Mas será que não viram isso antes?

Mundo maluco

Nem tudo são flores em “Caramelo”, sucesso recente da Netflix.

Cristina Pereira, com toda uma história, praticamente foi transformada em figurante pela “edição” do filme, apesar das dezenas de cenas gravadas.

A propósito

É evidente que existem outros fatores considerados, porém, é bem desagradável não se dar a alguém, como a Cristina Pereira, o que vale e merece.

E pensar que, devido a este trabalho, ela abriu mão da novela “Êta Mundo Melhor!”.

Grande Joseval!

A história de alguém, na altura e importância de Joseval Peixoto, merece as melhores homenagens e reconhecimento.

O livro “A Lenda Joseval Peixoto – Voz, Memórias e Versos de uma vida ao vivo”, acaba de ser lançado.

Semana recheada

Diferentemente do que acontecia, agora a Globo divulga com a devida antecedência as atrações do “Conversa com Bial”.

Quarta, ele recebe cantora Céu e o baterista Pupillo; quinta, Alanis Guilen e Pedro Novaes, e sexta, a apresentadora Eliana.

É ele

Lucas Guimarães é o convidado do nosso programa, nesta terça, 19h na LeoDias TV.

Assuntos de montão: programa na TV, vida pessoal, profissional e muitos outros mais.

Com axé

Para amanhã, na estreia do Felipeh Campos e sua volta ao “Melhor da Noite”, na Band, Pâmela Lucciola gravou uma entrevista das mais especiais com Daniela Mercury.

É anunciado como um papo dos mais agradáveis e revelador.

Fato ou fake

Nessa loucura que virou o mundo, com o espalhamento de notícias falsas pelas redes sociais, os canais sérios precisam estar cada vez mais atentos e prestar esclarecimentos. Como fez a Record, ontem, alertando que Roberto Cabrini não tinha nada a ver com a notícia de uma suposta solução natural e eficaz para problemas relacionados à próstata.

Mais uma da bandidagem.

Contratação

A jornalista Maria Fernanda Luchsinger, recém-saída da RBS – afiliada da Globo, é a nova aposta do jornalismo da Record.

Nanda Luchsinger começa a trabalhar nesta terça-feira como repórter do Jornal da Record.

Bate – Rebate