10/10/2025
Apresentador conhecido como "Ken venezuelano" morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
A conversa reservada de Lula com dois banqueiros em SP

Escrito por Metrópoles
O presidente Lula teve uma conversa reservada com banqueiros na manhã da sexta-feira (10/10), em São Paulo, após a cerimônia de lançamento de novo modelo de crédito imobiliário.

Segundo apurou a coluna, no mesmo local do evento, Lula se reuniu com o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e o CEO do Itaú, Milton Filho.

Procurada, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto nem a assessoria de imprensa da Febraban responderam sobre detalhes da conversa entre Lula e os representantes dos bancos.

O encontro entre eles acontece em meio às críticas de Lula ao atual patamar da taxa básica de juros (Selic), que foi mantida em 15% ao ano pelo Banco Central em setembro.

O que Lula lançou

De olho nas eleições de 2026, Lula anunciou durante a cerimônia em São Paulo uma nova linha de crédito para compra da casa própria, com foco na classe média.

Uma das novidades foi a de que o valor máximo do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) passará de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

