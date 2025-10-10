a-conversa-reservada-de-lula-com-dois-banqueiros-em-sp

O presidente Lula teve uma conversa reservada com banqueiros na manhã da sexta-feira (10/10), em São Paulo, após a cerimônia de lançamento de novo modelo de crédito imobiliário.
Segundo apurou a coluna, no mesmo local do evento, Lula se reuniu com o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e o CEO do Itaú, Milton Filho.
Procurada, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto nem a assessoria de imprensa da Febraban responderam sobre detalhes da conversa entre Lula e os representantes dos bancos.
O encontro entre eles acontece em meio às críticas de Lula ao atual patamar da taxa básica de juros (Selic), que foi mantida em 15% ao ano pelo Banco Central em setembro.
O que Lula lançou
De olho nas eleições de 2026, Lula anunciou durante a cerimônia em São Paulo uma nova linha de crédito para compra da casa própria, com foco na classe média.
Uma das novidades foi a de que o valor máximo do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) passará de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.