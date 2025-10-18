A “crise dos 7 anos” existe? Término de Júlio Cocielo e Tata Estaniecki reacende debate

O youtuber Júlio Cocielo anunciou o fim do casamento com Tata Estaniecki na madrugada desta sexta-feira (17/10). O término acontece poucos meses depois de o criador de conteúdo comentar publicamente sobre uma crise na relação, em maio deste ano, ao citar a famosa e temida “crise dos sete anos”. Na época, o casal havia completado bodas e Cocielo fez uma publicação nas redes sociais: “Sete anos casados e oito anos juntos, ou seja: acabou a CRISE DOS 7, né?!”, escreveu ele, em tom bem-humorado.

Embora não tenha detalhado a crise, ele chegou a refletir sobre as diferenças entre os dois: “Tem coisas que não mudam, e nem têm que mudar. O que aparenta ser ‘defeito’ de um é o que completa o outro”, escreveu. Nos comentários, o apresentador Marcos Mion reagiu à publicação com um conselho: “Aproveitem até começar a dos 9! Brincadeira! Nada disso existe. Dividir a vida é uma conexão eterna, balanceando entre plenitude e crise com elegância e fé. Se ficar flat é porque o coração parou. Aí que não vale! Sejam felizes sempre!”.

Mas afinal, a “crise dos 7 anos” existe mesmo? O portal LeoDias conversou com a psicóloga Mariane Pires Marchetti, especialista em terapia de casais, que afirma que a ideia tem um fundo de verdade, mas não é uma regra. “O número sete é mais simbólico do que científico. O que a psicologia mostra é que, depois de alguns anos de convivência, é comum que os casais passem por fases de questionamento, desgaste e necessidade de reajuste”, explica.

Segundo a especialista, nos primeiros anos o relacionamento é movido pela paixão e pela sensação de novidade. Com o tempo, a rotina e as transformações pessoais trazem novos desafios. “Surgem dúvidas, cansaço, mudanças pessoais e, muitas vezes, a comunicação se torna mais prática do que afetiva”, pontua.

A “crise”, segundo ela, não significa o fim do amor, mas a necessidade de amadurecimento. “É um momento em que o relacionamento deixa de depender apenas do encantamento inicial e passa a exigir presença, diálogo e intenção. Quando o casal olha para isso com maturidade, a fase pode fortalecer o vínculo e abrir espaço para um amor mais consciente, profundo e real”, afirma.

Para Mariane, a “crise dos 7 anos” não é um mito, mas também não é uma sentença. “Ela simboliza um período natural de transição, em que o amor precisa ser reconstruído de forma mais madura e intencional”, completa.

O portal LeoDias também conversou com a astróloga Márcia Sensitiva, que explicou como a astrologia e a espiritualidade podem estar relacionadas à “crise dos 7 anos”.

“A crise de sete anos é um período de desafios que casais podem enfrentar, sim, no sétimo ano de casamento, causado pelo desgaste, rotina, acúmulo de problemas não resolvidos, falta de conexão física — a pele já não sente mais a outra pele como antes, quando havia paixão. A paixão diminui, ficando o amor. Mas esse acúmulo de problemas, questões financeiras, familiares e discussões não resolvidas contribui para o momento difícil”, comentou.

“Sete anos significa um chamado para a espiritualidade. Portanto, as pessoas também ficam afetadas espiritualmente.”, continuou.

“Quando um dos cônjuges busca se alinhar com a espiritualidade e o outro não, isso pode gerar exatamente esse tipo de situação, chegando até à separação”, concluiu.

Casais que não resistiram à “crise dos 7 anos”

Em 2023, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb anunciaram o fim do casamento. Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2019 — exatamente sete anos de relacionamento.

Outros casais famosos também viveram separações após o mesmo período de convivência, como Sabrina Sato e Duda Nagle, que terminaram o noivado em março de 2023 após sete anos juntos. “Deixamos de ser um casal, mas continuamos unidos no amor e no cuidado com nossa filha”, escreveu a apresentadora na época.

Depois de sete anos de união e uma filha de cinco, Jesus Luz e Carol Ramiro colocaram fim ao casamento em junho de 2022. Poucas semanas depois, o modelo assumiu o relacionamento com Aline Campos.

Já Ticiane Pinheiro e Roberto Justus começaram a namorar em 2005, se casaram no ano seguinte e decidiram se separar em 2013, após sete anos juntos. Da relação, nasceu Rafaella, hoje com 16 anos.