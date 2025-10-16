16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

“A educação tecnológica está transformando o futuro das nossas crianças”, diz Alysson

Segundo Alysson Bestene, o investimento em educação tecnológica está proporcionando experiências inéditas aos alunos da rede municipal

O vice-prefeito e secretário de Educação de Rio Branco, Alysson Bestene, ressaltou que o Festival Internacional TechJovem Rio Branco/Amazônia 2025 consolida a capital acreana como um polo de inovação e aprendizado tecnológico. O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, reúne estudantes e instituições de ensino em atividades voltadas à tecnologia, robótica e empreendedorismo.

Alysson Bestene esteve presente na abertura do evento/Foto: ContilNet

“Primeiramente, quero parabenizar o prefeito Tião Bocalom, que é um visionário. Fazer esse festival em Rio Branco oportuniza, principalmente para nossa rede municipal de ensino, essas inovações todas. Hoje temos a robótica implantada em todo o ensino fundamental, isso porque veio da ideia do prefeito, que incentivou desde o início, e hoje é uma realidade”, afirmou Bestene.

Segundo o vice-prefeito, o investimento em educação tecnológica está proporcionando experiências inéditas aos alunos da rede municipal. “Hoje, dentro da robótica, essas crianças vão interagir com estudantes da Alemanha. Tudo isso é fruto dos investimentos da Prefeitura em busca de um futuro melhor para nossas crianças. Tenho certeza de que, ao vivenciarem essas experiências, elas vão sonhar mais alto e poderão se tornar engenheiros, médicos e profissionais que transformarão nossa capital por meio da educação”, completou.

