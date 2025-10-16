“A educação tecnológica está transformando o futuro das nossas crianças”, diz Alysson

O vice-prefeito e secretário de Educação de Rio Branco, Alysson Bestene, ressaltou que o Festival Internacional TechJovem Rio Branco/Amazônia 2025 consolida a capital acreana como um polo de inovação e aprendizado tecnológico. O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, reúne estudantes e instituições de ensino em atividades voltadas à tecnologia, robótica e empreendedorismo.

“Primeiramente, quero parabenizar o prefeito Tião Bocalom, que é um visionário. Fazer esse festival em Rio Branco oportuniza, principalmente para nossa rede municipal de ensino, essas inovações todas. Hoje temos a robótica implantada em todo o ensino fundamental, isso porque veio da ideia do prefeito, que incentivou desde o início, e hoje é uma realidade”, afirmou Bestene.

Segundo o vice-prefeito, o investimento em educação tecnológica está proporcionando experiências inéditas aos alunos da rede municipal. “Hoje, dentro da robótica, essas crianças vão interagir com estudantes da Alemanha. Tudo isso é fruto dos investimentos da Prefeitura em busca de um futuro melhor para nossas crianças. Tenho certeza de que, ao vivenciarem essas experiências, elas vão sonhar mais alto e poderão se tornar engenheiros, médicos e profissionais que transformarão nossa capital por meio da educação”, completou.