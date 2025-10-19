19/10/2025
Estudante Ana Julia de 16 anos está desaparecida em Rio Branco; família pede ajuda

A adolescente Ana Julia, de 16 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (18), no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Familiares informaram que a jovem saiu de casa e não foi mais vista desde então, o que gerou preocupação entre parentes e amigos.

Desde o desaparecimento, buscas vêm sendo realizadas na região e em áreas próximas, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro da adolescente. A família pede ajuda da população para localizar Ana Julia e apela para que qualquer pessoa que tenha visto a jovem entre em contato.

Informações que possam ajudar a encontrá-la podem ser repassadas pelo telefone (68) 99214-3041. A identidade de quem colaborar será mantida em sigilo.

