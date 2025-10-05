A Fazenda 17: após barraco, web resgata vídeo de Lidi expondo Shia

A participação de Shia Phoenix em A Fazenda 17 tem gerado repercussão dentro e fora do confinamento do reality da Record.

Recentemente, o ator se envolveu em uma discussão acalorada com Wallas Arrais, que assustou os colegas de confinamento.

Leia também

O que aconteceu

Na madrugada do último sábado (4/10), logo após o encerramento da festa semanal do reality, a produção precisou intervir e entrar na casa para separar os peões.

Nas redes sociais, fãs do programa criticaram a atitude de Shia, classificando sua reação como “desproporcional” na briga com Wallas e chegando a pedir sua expulsão.

Web resgatou vídeo

Em meio à repercussão, alguns perfis resgataram declarações feitas por Lidi Lisboa, ex-namorada de Shia. Em abril deste ano, a atriz gravou uma série de vídeos em suas redes sociais, relatando acusações contra o ator.

Nos stories do Instagram, Lidi afirmou ter vivido uma relação tóxica e denunciou agressão verbal: “Vou dizer uma coisa muito rápida, porque fiquei horas falando e o stories deu pau. Eu e Shia não somos mais um casal, Graças a Deus. Eu estava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica, ele é tóxico”, começou ela.

“Ele me chamou de vagabunda”, revelou Lidi Lisboa.

A atriz continuou: “Talvez eu também seja tóxica… Mas eu sempre quis conversar com ele, vamos conversar… Eu olhava pra ele, e ele: ‘O que tá me olhando, tá me julgando?’. ‘Não, eu estava só te paquerando, te olhando’. É um tipo de cara que é tóxico, não sabe o que quer…”, contou.

Em seguida, Lidi relatou mais episódios de agressão verbal: “Ele me chamou de vagabunda, e tentei conversar com ele de diversas maneiras, e eu não consegui resolver nada. Eu era sempre um lixo. Eu tentei ligar pra ele umas 30 vezes, e ele não atendeu, porque não quer, porque é fraco, corno. Desejo tudo de bom pra você, querido. Desejo que você se foda”, finalizou.

A Lidi Lisboa tá expondo o ex marido nos stories, falando o quanto ele era tóxico e agressivo. pic.twitter.com/2uGWxDkd2b — pedrin. (@phcalado1) April 5, 2025

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Lidi Lisboa faz a fila andar com filho de funkeiro famoso

Instagram/Reprodução 2 de 4

Lidi Lisboa e o cantor Shia

Instagram/Reprodução 3 de 4

Lidi Lisboa

Foto: Instagram/Reprodução 4 de 4

Shia e Lidi Lisboa

Reprodução/Instagram

Relembre

Lidi Lisboa e Shia assumiram publicamente o namoro em maio de 2023. Shia, que atuou na série Reis e participou de uma produção da Netflix, já foi namorado da youtuber Antônia Fontenelle. Os dois chegaram a morar juntos no Rio de Janeiro, mas o relacionamento terminou em setembro de 2021.